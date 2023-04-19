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19 Nisan 2023 Çarşamba 06:53:00 - Güncelleme:19 Nisan 2023 Çarşamba 06:53:00

Bağışıklık ve kalp dostu ‘p vitamini'

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Kırmızı-mavi-mor renklerin bulunduğu meyve ve sebzeler ile soğan, lahana, marul ve domateste bolca bulunan P vitamini bağışıklığı güçlendiriyor. Kalp krizi veya felç geçirme riskini en aza indiriyor.

Kırmızı-mavi-mor renklerin bulunduğu meyve ve sebzeler ile soğan, lahana, marul ve domateste bolca bulunan P vitamini bağışıklığı güçlendiriyor. Kalp krizi veya felç geçirme riskini en aza indiriyor.

Hastalıklara karşı vücut direncini artırmak için öncelikle beslenme ve bağışıklık sistemi arasındaki ilişkiyi incelemek gerekiyor. Kısaca bahsetmek gerekirse vücuttaki karmaşık aşama ve yollardan oluşan bağışıklık sistemi ağı, zararlı mikroorganizmalar ve hastalıklara karşı vücudu koruyan bir sistemdir. Dolayısıyla hastalıklara karşı vücut savunmasını önemli ölçüde etkileyen bir sistem olduğu söylenebilir. Soğuk algınlığı gibi hastalıklar başta olmak üzere birçok hastalık bağışıklık sistemiyle ilişkilidir.

DENGEDE OLMASI GEREKİR

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. İrem Aksoy, "Bağışıklık sistemi savunmasını dışarıdan gelen tehditlere karşı güçlendirmek hastalıklara karşı koruyucu etki gösterir. Bu amaçla stres, fiziksel aktivite ve beslenme birlikte dengede olması gereken üçlü sacayağı gibi nitelendirilebilir. Beslenme konusunu daha detaylandırmak gerekirse besinlerin bileşenlerine kadar ne denli faydalı olduğundan bahsedebiliriz" diye söyledi.

DİYABET VE KANSERE KALKAN

Dyt. Aksoy, "Besinlerin içeriğinde birçok doğal bileşikler yer almaktadır. Genel olarak çoğu bitkide bulunan flavonoidler, P vitamini olarak da adlandırılmaktadır. Flavonoidler sebze ve meyvelere renk veren, antioksidan, antiviral, antiinflamatuar, antitümör, antialerjik etkiler gösteren, sindirim sistemi hastalıkları, kalp hastalıkları, tip 2 diyabet ve kansere karşı koruyucu görev üstlenen yararlı bileşiklerdir" diye konuştu.

MOR LAHANA VE MÜRDÜM ERİĞİ

Dyt. Aksoy, "Kırmızı-mavi-mor renklerin bulunduğu meyve ve sebzeler bağırsak sağlığı için önemlidir. Üzüm, Böğürtlen, Ahududu, Yaban Mersini, Çilek, Nar, Kızılcık, Mor Lahana, Mürdüm Eriği, Kiraz, Kırmızı Pancar içeriğindeki vitaminler açısından zengindir. Kereviz, Maydanoz, Kırmızı Biber, Papatya, Nane ve Ginkgo Biloba bitkisi içerisinde bağışıklık güçlendirici vitaminler bulunur. Flavononlar (P vitamini) vücudun antioksidan kaynaklarıdır. Genellikle Portakal, Limon ve Üzüm gibi tüm turunçgillerde bulunur. Kolesterol ve kilo yönetiminde fayda sağlarlar. Soğan, Lahana, Marul, Domates, Elma, Üzüm ve Zeytinyağı ise zengin P vitamini barındırır. Kalp hastalıklarının semptomlarının yönetilmesine katkı sağlarlar. Ayrıca çay, kahve, kakao kalp krizi veya felç geçirme riskini azaltmaya katkı sağlayabilir" diye vurguladı.

VÜCUDU TOKSİNLERDEN ARINDIRIR

Dyt. Aksoy, "Yapılan bazı çalışmalar flavonoidlerin hastalıklara yol açan stresi önlemek için potansiyel ilaçlar olarak kullanılabileceğini vurgulamıştır. Sonuç olarak, beslenme planınıza daha fazla flavonoid içerikli besinleri dâhil etmek, vücudunuzu toksinlerden arındırmaya, daha sağlıklı kalmasına ve bazı kronik hastalıklara karşı potansiyel riskinizi azaltmaya yardımcı olabilir" diye sözlerini noktaladı.

Etiketler : Kırmızı-mavi-mor renkler Dyt. Aksoy flavonoid Üzüm Böğürtlen Ahududu
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