Bağışıklık ve beyin dostu: Üzüm

Meyve ve sebzeler hem vücudu hastalıklardan koruyor hem de bağışıklık sistemini güçlendiriyor. En eski meyve türlerinden olan üzümün güçlü bir antioksidan kaynağı olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, "Üzümün vitamin ve potasyum zenginliğinn yanı sıra stres üzerinde de oldukça olumlu bir etkisi bulunuyor. Bununla birlikte beyin sağlığı üzerinde yapılan araştırmalara göre de Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkların ortaya çıkma riskini azaltıyor. Üzümü mevsiminde sık tüketmek sağlam bağışıklık ve daha dinç bir zihin için önemli" açıklamasında bulundu. Düzenli ve dengeli bir şekilde üzüm tüketilmesinin kanser hücrelerinin büyümesini de engellediğini hatırlatan Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, "Üzümün içerisinde bulunan etken maddeler kansere karşı koruyor. Vücuttaki iltihabı azaltıp bilişsel, davranışsal ve biyokimyasal hasarların önüne geçebiliyor. Ayrıca, üzümün sodyum bakımından düşük, potasyum açısından ise zengin olması kan basıncının en uygun şekilde dengelenmesini sağlıyor ve kalp hastalıklarına karşı koruyucu hale geliyor" dedi. Tuba Örnek; üzümün içerdiği K vitamini, kalsiyum, magnezyum ve potasyum gibi meraller sayesinde kemik sağlığını da olumlu etkilediğini, ayrıca içeriği sayesinde uykuya dalmada da yardımcı olduğunu sözlerine ekledi.

