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21 Kasım 2022 Pazartesi 08:30:00 - Güncelleme:21 Kasım 2022 Pazartesi 08:30:00

Bağışıklık güçlendirmek isterken kilo almayın

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Düşük kalori içeren diyetler, tek tip beslenme şekli metabolizmayı yavaşlatabileceği gibi bağışıklık sistemini de düşürebilir.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Cemre Balkan, "Yeterli ve dengeli beslenme kavramı bu dönemde daha çok önem kazanıyor. Soğuk havalarda karbonhidrat ve yağlı besinlere olan istek artabiliyor. Düşük kalorili beslenmeyelim tabi ama gereğinden fazla karbonhidratlı ve yağlı besin tüketiminden de kaçınalım. Havaların erken kararması ve daha çok evde vakit geçirmeye başlamamız ile birlikte tatlı ihtiyacımızda da bir artış gerçekleşebiliyor. Artan tatlı ihtiyacını meyve ile karşılamaya çalışın. Günlük 5-6 porsiyon meyve sebze tüketin ve tükettiğiniz meyve sebzelerin rengarenk olmasına özen gösterin" dedi.

DAHA FAZLA BAHARAT TÜKETİN

Kış mevsimiyle birlikte daha çok kullanılan baharatlara değinen Balkan, "Tarçın, zencefil, zerdeçal gibi baharatlara beslenmenizde yer verin. Antienflamatuar özellikleri ile vücuttaki inflamasyon azalmasına yardımcı olarak bağışıklık güçlendirici etkide de bulunurlar. Zencefilin mideyi rahatlatıp sindirimi kolaylaştırıcı etkisi de bulunmakta. Aromaları sayesinde de kışın çaylarınızda kullanabilirsiniz; tarçın tatlı istediğine iyi gelecektir. Bu dönemde sıcak bir şeyler içme ihtiyacınız olabilir. Herhangi bir rahatsızlığınız yok ise tatlı içecekler yerine ıhlamur, kuşburnu, adaçayı gibi çaylar tüketebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Etiketler : bağışıklık diyet kilo
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