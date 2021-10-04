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04 Ekim 2021 Pazartesi 09:30:00 - Güncelleme:04 Ekim 2021 Pazartesi 09:30:00

Bağışıklık güçlendiren sarımsak kürü

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Vitamin, mineral ve antioksidan içeriği ile tam bir sağlık deposu olan sarımsakla hazırlanan kür karaciğeri yeniliyor.

Vitamin, mineral ve antioksidan içeriği ile tam bir sağlık deposu olan sarımsakla hazırlanan kür karaciğeri yeniliyor. Amacı karaciğeri tazelemek, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve kanser yapan yabancı zararlı bileşiklerin detoksunu sağlamak olan kür için, 1 kase ev yapımı yoğurda 1 diş sarımsağı ezip, 1/4 kuru soğanı rendeleyip içine biraz dereotu, 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve az çekilmiş tane karabiber koyup çırpın. Bu kür aynı zamanda atardamarları etkileyen hastalıklar, kanser, bağışıklık sistemi bozuklukları ve ağrılı eklem hastalıkları gibi birçok kronik hastalığın önlenmesinde ve tedavisinde kullanılıyor. Soğan ve sarımsak kadınlarda menopoz sonrası ortaya çıkan kemik erimesine karşı doğal bir tedavi sunar, kemikleri güçlendirir.

Etiketler : sarımsak kürü Vitamin mineral ve antioksidan
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