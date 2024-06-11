Bağışıklığı güçlendiren karnabarın en lezzetli tarifi

Sağlıklı yaşam için gerekli olan malzemeler ne kadar sıkıcı gelse de sebzeleri lezzetli hale dönüştürmek mümkün! Çocuk, yetişkin, yaşlı demeden tercih edeceğiniz karnabahar kızartması tarifi haberimizde. Çıtır çıtır dokusuyla, 1 porsiyonu 101 kalori olan karnabahar kızartması tarifi bizden yapması sizden...

Karnabahar Kızartması Tarifi İçin Malzemeler

1 adet orta boy karnabahar

Su

Tuz

2 adet yumurta

1 su bardağı un

1 su bardağı süt

1 çay kaşığı tuz

Sıvı yağ

Sarımsaklı ya da sade yoğurt

Yapılışı

Karnabahar derin bir kap içine alınarak ceviz büyüklüğüne gelecek şekilde demet demet ayrılır. Yıkanan karnabahar kaptan alınarak çırpılmış yumurta ve süte bulanır. İşlem tamamlandıktan sonra un ve tuzla buluşturulur. Un süt ve yumurta karışımına bulanan karnabaharlar, sıvı yağ dolu tencereye alınarak kızartılır. Nuget görüntüsü veren karnabaharın üstüne yoğurt sosu ile lezzetine lezzet katmayı unutmayın!

İşte karnabaharın faydaları

Bağışıklığı destekler

Diş ve kemik sağlığını korur

Kilo vermek için bir numaralı sebzelerden biridir

Kansızlığa iyi gelir

Enfeksiyondan korur

Regl sancılarına iyi gelir.

İdrar yolu enfeksiyonlarını iyileştirir.

Kansere karşı güçlü bir savaşçıdır.

Sinir sistemindeki hücreleri yeniler.