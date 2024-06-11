Bağışıklığı güçlendiren karnabarın en lezzetli tarifi
Kaynak: GUNES.COM.TR
Yaz aylarının gelişiyle hafif ve ferah akşam yemeği arayışına girdik… Karnabahar da hafif yemekler için en çok tercih edilen sebzelerden biri. İşte karnabahar kızartması tarifi ve karnabaharın faydaları…
Sağlıklı yaşam için gerekli olan malzemeler ne kadar sıkıcı gelse de sebzeleri lezzetli hale dönüştürmek mümkün! Çocuk, yetişkin, yaşlı demeden tercih edeceğiniz karnabahar kızartması tarifi haberimizde. Çıtır çıtır dokusuyla, 1 porsiyonu 101 kalori olan karnabahar kızartması tarifi bizden yapması sizden...
Karnabahar Kızartması Tarifi İçin Malzemeler
1 adet orta boy karnabahar
Su
Tuz
2 adet yumurta
1 su bardağı un
1 su bardağı süt
1 çay kaşığı tuz
Sıvı yağ
Sarımsaklı ya da sade yoğurt
Yapılışı
Karnabahar derin bir kap içine alınarak ceviz büyüklüğüne gelecek şekilde demet demet ayrılır. Yıkanan karnabahar kaptan alınarak çırpılmış yumurta ve süte bulanır. İşlem tamamlandıktan sonra un ve tuzla buluşturulur. Un süt ve yumurta karışımına bulanan karnabaharlar, sıvı yağ dolu tencereye alınarak kızartılır. Nuget görüntüsü veren karnabaharın üstüne yoğurt sosu ile lezzetine lezzet katmayı unutmayın!
İşte karnabaharın faydaları
Bağışıklığı destekler
Diş ve kemik sağlığını korur
Kilo vermek için bir numaralı sebzelerden biridir
Kansızlığa iyi gelir
Enfeksiyondan korur
Regl sancılarına iyi gelir.
İdrar yolu enfeksiyonlarını iyileştirir.
Kansere karşı güçlü bir savaşçıdır.
Sinir sistemindeki hücreleri yeniler.