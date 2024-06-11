VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Orman yangınlarına yeni önlemler: Girişler kısıtladı ateş yakmak yasaklandı
Üretken yapay zeka kullanımı yükseliyor
Eşinin hayalini ziyaret etti
Plajlarda korkum yok
Bir ay denizde yaşadılar
Enerjik sahne
11 Haziran 2024 Salı 17:28:00 - Güncelleme:11 Haziran 2024 Salı 17:28:00

Bağışıklığı güçlendiren karnabarın en lezzetli tarifi

Kaynak: GUNES.COM.TR

ABONE OL

Yaz aylarının gelişiyle hafif ve ferah akşam yemeği arayışına girdik… Karnabahar da hafif yemekler için en çok tercih edilen sebzelerden biri. İşte karnabahar kızartması tarifi ve karnabaharın faydaları…

Sağlıklı yaşam için gerekli olan malzemeler ne kadar sıkıcı gelse de sebzeleri lezzetli hale dönüştürmek mümkün! Çocuk, yetişkin, yaşlı demeden tercih edeceğiniz karnabahar kızartması tarifi haberimizde. Çıtır çıtır dokusuyla, 1 porsiyonu 101 kalori olan karnabahar kızartması tarifi bizden yapması sizden...

Karnabahar Kızartması Tarifi İçin Malzemeler

1 adet orta boy karnabahar

Su

Tuz

2 adet yumurta

1 su bardağı un

1 su bardağı süt

1 çay kaşığı tuz

Sıvı yağ

Sarımsaklı ya da sade yoğurt

Yapılışı

Karnabahar derin bir kap içine alınarak ceviz büyüklüğüne gelecek şekilde demet demet ayrılır. Yıkanan karnabahar kaptan alınarak çırpılmış yumurta ve süte bulanır. İşlem tamamlandıktan sonra un ve tuzla buluşturulur. Un süt ve yumurta karışımına bulanan karnabaharlar, sıvı yağ dolu tencereye alınarak kızartılır. Nuget görüntüsü veren karnabaharın üstüne yoğurt sosu ile lezzetine lezzet katmayı unutmayın!

İşte karnabaharın faydaları

Bağışıklığı destekler

Diş ve kemik sağlığını korur

Kilo vermek için bir numaralı sebzelerden biridir

Kansızlığa iyi gelir

Enfeksiyondan korur

Regl sancılarına iyi gelir.

İdrar yolu enfeksiyonlarını iyileştirir.

Kansere karşı güçlü bir savaşçıdır.

Sinir sistemindeki hücreleri yeniler.

Etiketler : karnabahar karnabahar kızartması ferah akşam yemeği
"2 milyon takipçili oyuncuyu tanımıyorlar"

"2 milyon takipçili oyuncuyu tanımıyorlar"
30. yıla stadyumlu kutlama

30. yıla stadyumlu kutlama
Milli takım aşkı marş yazdırdı

Milli takım aşkı marş yazdırdı
Sanatçıların bayram kaşeleri belli oldu! Para basacaklar!

Sanatçıların bayram kaşeleri belli oldu! Para basacaklar!
70'lik oldu

70'lik oldu
ALEM Art Weekend “Karşılaşma / Encounter” sergisiyle sanatseverlerle buluştu

ALEM Art Weekend “Karşılaşma / Encounter” sergisiyle sanatseverlerle buluştu
Türkan Şoray tekrar sahnede

Türkan Şoray tekrar sahnede
Gamze Özçelik o isimle evlendi

Gamze Özçelik o isimle evlendi
Gökyüzünden şehri keşfetti

Gökyüzünden şehri keşfetti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX