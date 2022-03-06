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06 Mart 2022 Pazar 08:30:00 - Güncelleme:06 Mart 2022 Pazar 08:30:00

Bağışıklığı düşenlerde zona riski var

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Hemen herkesin hayatı boyunca en az bir kez gece yanığı olarak bilinen zona hastalığını geçirebildiğini belirten Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, "Varicella-zoster virüsü, vücut savunma sisteminin zayıflamasıyla ortaya çıkarak zona adı verilen hastalık tablosunu meydana getirir.

Hemen herkesin hayatı boyunca en az bir kez gece yanığı olarak bilinen zona hastalığını geçirebildiğini belirten Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, "Varicella-zoster virüsü, vücut savunma sisteminin zayıflamasıyla ortaya çıkarak zona adı verilen hastalık tablosunu meydana getirir. Genellikle sırt ve gövdede tek taraflı yanıcı, batıcı tarzda ağrı ve sonrasında kızarıklık şeklinde başlar, içi sıvı dolu kabarcıklar ortaya çıkar" dedi. Doç. Dr. Topaloğlu Demir, zona hastalığının suçiceğinden en önemli farkının vücudun tamamına dağılmayıp bir yarısında sınırlı kalması olduğuna değinerek, "Yüz, saçlı deri, boyun, kalça gibi alanlar hastalığın sıklıkla görüldüğü diğer alanlardır. Tanı genellikle klinik görünüm ve semptomlara dayanılarak konulur. Çok nadiren de olsa hastalık döküntü olmadan sadece ağrı ile seyredebilir, bu durumda tanı koymak oldukça zorlaşmaktadır. Tanıyı doğrulamak için nadiren polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) adı verilen bir yöntem ile virüse ait kalıtım materyallerinin varlığı araştırılır. Bu test zona hastalığı için en duyarlı testlerden biridir. Ayrıca virüse karşı bağışıklık sistemi tarafından oluşturulan antikorların varlığı ve düzeyinin incelenmesini sağlayan biyokimyasal analizler yapılabilir veya döküntülerin içerisinde yer alan sıvı varicella-zoster virüsü kültürüne ekilebilir" şeklinde konuştu.

Etiketler : Bağışıklığı düşenler zona PCR polimeraz zincir reaksiyonu
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