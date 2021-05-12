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12 Mayıs 2021 Çarşamba 08:32:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2021 Çarşamba 08:32:00

Bağırsaklar ruh sağlığını etkiliyor

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Vücudun ikinci beyni olarak değerlendirilen bağırsakların, ruh sağlığı üzerinde önemli etkisi var.

Vücudun ikinci beyni olarak değerlendirilen bağırsakların, ruh sağlığı üzerinde önemli etkisi var. Dr. Özge Ünlü, "Depresyondan, kaygı bozukluğu ve eğitimdeki başarısızlıklara kadar farklı alanlarda beyin kadar bağırsakların da belirleyici rolü var" dedi. Bu organizma topluluklarının mikrobiyota veya normal flora olarak isimlendirildiğini belirten Ünlü, "Bağırsaklarımız mikrobiyota içeriği açısından en kozmopolit ve en yoğun alanı teşkil eder. Mikrobiyotamızın besinlerin emilmesi, çeşitli vitaminlerin sentezinin sağlanması ve bulundukları alana hastalık yapıcı mikroorganizmaların yerleşmesinin önlemesi gibi yararları uzun zamandır biliniyordu. Ancak son yıllarda yapılan çalışmalar gösteriyor ki, bağırsaklarımızın psikolojimiz üzerine de önemli etkileri bulunuyor" diye konuştu.

Etiketler : bağırsak hastalıkları bağırsak özge ünlü
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