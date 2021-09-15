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15 Eylül 2021 Çarşamba 07:25:00 - Güncelleme:15 Eylül 2021 Çarşamba 07:34:00

Bağırsak dostu kekik çayı

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Baharat olarak kullandığımız kekikle hazırlanan çay, kanser hücrelerinin oluşumunu önlüyor.

Mikrop öldürücü özelliğiyle vücut direncini artırıyor. Günde iki fincanı geçmeyecek şekilde tüketilen kekik çayı yağlı ve karbonatlı yiyeceklerin midede neden olduğu gaz ve şişkinliğe birebir fayda sağlar. Mide ve yemek borusundaki toksinleri azaltmak için bu çayı öneren uzmanlar, çayın aynı zamanda ağız kokusunu da önlediğini belirtiyor. Böbreklerdeki sıvı oranını dengeleyerek zararlı bakterileri idrar yoluyla atar. Yapılan araştırmalarda günde bir bardak kekik çayı ya da bir kase tavuk suyunun içerisine eklenen kekiğin beyinde bulunan dopamin ve serotinin mutluluk hormonlarının seviyesini artırdığı gözlemlenmiştir. Son yıllarda artan kalınbağırsak kanserini de önlemek için tüketilmesi gereken bitkilerin başında gelir.

Etiketler : baharat kekik kanser mikrop öldürücü kekik çayı sağlık haberleri
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