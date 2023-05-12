Bademcik ameliyatı bağışıklığı zayıflatmıyor

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Buket Özel Bingöl, sık bademcik enfeksiyonu geçiren, bademcikleri büyüyen, burun tıkanıklığı ve orta kulak iltihabı yaşayan çocuklarda bademcik ve geniz etinin ameliyatla alınmasının gerekebileceğini söyledi. Anne babaların endişelendiği bağışıklık sisteminin zayıflaması konusuna açıklık getiren Dr. Özel Bingöl "Bu ameliyatlar sonrasında bağışıklık sisteminin zayıfladığını işaret edebilecek hiçbir bilimsel veri mevcut değil" dedi. Bu ameliyatların, solunum problemlerini azaltarak çocukların yaşam kalitesini artırdığını ve daha rahat uyumasını sağladığının altını çizen Dr. Özel Bingöl "Diğer bir taraftan enfeksiyon sıklığını azaltarak antibiyotik ve diğer ilaçların daha az kullanılmasını sağlamış oluruz. Tüm bunlar çocukların büyüme ve gelişmesine olumlu etki etmiş olur" diye konuştu.

