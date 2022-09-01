VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Arıza nedeniyle kapısı açık seyreden metrobüs, yolcuların tepkisi üzerine boşaltıldı
Adalet Bakanı Bozdağ: Türk yargısını eleştirmek, Türk yargısına saldırmak büyük bir haksızlıktır
Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 5 gemi daha hareket etti
Bolu'da içme suyundan etkilenen 8 kişinin tedavisi sürüyor
Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
ABD'de ortalama yaşam süresi düştü
AB'de gaz depolarında doluluğun artmasına rağmen kış zor geçecek
Gaziantep FK'li Joao Figueiredo, Galatasaray maçının önemini vurguladı
Güç mücadelesinin diğer adı: 'Koridorlar' ve 'Kenar Kuşak'
'Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok' yeniden izleyici karşısına çıkıyor
Balıkçılar sezonun ilk avından döndü
Kayseri'de darbedilen polis memurundan açıklama
Eda'ya kız kardeş geliyor
Trafiğe motosiklet çözümü
Ailecek akvaryum keyfi
Sahneden düştü
3 milyona ayaklarını yerden kesti
Örgüt lideri İBB'den çıktı
Milli İHA'lar ihracat rekoruna uçuyor
NATO 30 Ağustos kutlama mesajını sildi
Kritik petrol zirvesinin tarihi belli oldu!
Batı'nın ikiyüzlülüğü tescillendi
62 savaş uçağı ve 7 gemi Ada'yı ablukaya aldı
İstanbullular dikkat: Sağanak etkili olacak
01 Eylül 2022 Perşembe 08:00:00 - Güncelleme:01 Eylül 2022 Perşembe 08:00:00

Baba adayları da beslenmesine dikkat etmeli: Balık ve kırmızı et tüketin

ABONE OL

Üroloji Uzmanı Dr. Münir Ali Bilgehan, çocuk sahibi olmada yaşanan güçlüğün her geçen yıl arttığına dikkat çekti.

Üroloji Uzmanı Dr. Münir Ali Bilgehan, çocuk sahibi olmada yaşanan güçlüğün her geçen yıl arttığına dikkat çekti. Son 40 yıl içinde erkeklerin sperm sayısının yüzde 53 oranında azaldığını kaydeden Dr. Bilgehan, her 6 çiftten birinin çocuk sahibi olmak için üremeye yardımcı tedavi yöntemlerini kullanmak zorunda kaldığını söyledi. Ülkemizde ise Sağlık Bakanlığı verilerine göre her yıl yaklaşık 2 milyon çiftin çocuk sahibi olmak için tıbbı yardım başvurusunda bulunduğunu aktaran Dr. Bilgehan "Düzensiz yaşam, yanlış beslenme ve stresli bir hayatla anne baba olma şansı zorlaşabiliyor. Gebelik süreci kadınla özleştiği için gebelik öncesi baba adayının rolü hep ikinci planda kaldı. Ürolojideki teşhis olanaklarının gelişmesiyle beraber erkeğin rolü de daha iyi anlaşılır oldu" dedi. Üroloji Uzmanı Dr. Münir Ali Bilgehan, babalığın da tıpkı annelik gibi ciddiyetle hazırlanılması gereken bir dönem olduğunu belirterek baba adaylarına balık ve kırmızı etten yana zengin gıdalarla sağlıklı beslenmelerini, günde 7,5-8 saat uyumalarını, sigara ve alkolden olduğu gibi cep telefonu ve dizüstü bilgisayardan da uzak durmalarını önerdi.

Etiketler : Baba adayları Dr. Münir Ali Bilgehan beslenmesine dikkat etmeli
Ustaları unutmadı

Ustaları unutmadı
Tehlikeli yakınlaşma

Tehlikeli yakınlaşma
Erçel'den hayranına destek

Erçel'den hayranına destek
Kıskançlık krizi

Kıskançlık krizi
Babasını geçti

Babasını geçti
Boğaz'da ışıklı nostalji

Boğaz'da ışıklı nostalji
Klasik otomobillerle 30 Ağustos konvoyu

Klasik otomobillerle 30 Ağustos konvoyu
Hem göze hem kulağa

Hem göze hem kulağa
Görkemli düğün

Görkemli düğün

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes