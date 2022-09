Baba adayları da beslenmesine dikkat etmeli: Balık ve kırmızı et tüketin

Baba adayları da beslenmesine dikkat etmeli: Balık ve kırmızı et tüketin

Üroloji Uzmanı Dr. Münir Ali Bilgehan, çocuk sahibi olmada yaşanan güçlüğün her geçen yıl arttığına dikkat çekti. Son 40 yıl içinde erkeklerin sperm sayısının yüzde 53 oranında azaldığını kaydeden Dr. Bilgehan, her 6 çiftten birinin çocuk sahibi olmak için üremeye yardımcı tedavi yöntemlerini kullanmak zorunda kaldığını söyledi. Ülkemizde ise Sağlık Bakanlığı verilerine göre her yıl yaklaşık 2 milyon çiftin çocuk sahibi olmak için tıbbı yardım başvurusunda bulunduğunu aktaran Dr. Bilgehan "Düzensiz yaşam, yanlış beslenme ve stresli bir hayatla anne baba olma şansı zorlaşabiliyor. Gebelik süreci kadınla özleştiği için gebelik öncesi baba adayının rolü hep ikinci planda kaldı. Ürolojideki teşhis olanaklarının gelişmesiyle beraber erkeğin rolü de daha iyi anlaşılır oldu" dedi. Üroloji Uzmanı Dr. Münir Ali Bilgehan, babalığın da tıpkı annelik gibi ciddiyetle hazırlanılması gereken bir dönem olduğunu belirterek baba adaylarına balık ve kırmızı etten yana zengin gıdalarla sağlıklı beslenmelerini, günde 7,5-8 saat uyumalarını, sigara ve alkolden olduğu gibi cep telefonu ve dizüstü bilgisayardan da uzak durmalarını önerdi.