B12 vitamini eksikliği unutkanlığa yol açıyor

Diyetisyen Aybüke Açıksöz, sadece bitkisel kaynaklı beslenen vegan kişilerde veya dengeli, düzenli bir beslenme modeli olmayan bireylerde bu vitaminin eksikliğine sık rastlandığını ifade etti. Dyt. Açıksöz, bu nedenle veganların ve yeterli hayvansal kaynak alamayan bireylerin düzenli B12 vitaminlerine baktırmaları ve uzman önerisiyle gerektiğinde takviyelerini kullanmaları gerektiğinin altını çizdi. Dyt. Açıksöz "Vücudun pek çok metabolik işlevinde yeri olan B12 vitamini eksikliğinde ciddi sağlık sorunları meydana gelebilmektedir. Bu eksikliğin sebebi beslenmeyle yeterli B12 vitamini alınmaması olabilir. Bunun dışında, yeterli B12 vitamini alan ancak vücudunda vitaminin emilmesinde sorun yaşayan kişilerde de eksikliği ortaya çıkabilir. Özellikle sinir sistemi üzerinde etkili bir vitamin olduğu için eksikliği durumunda bazı sinir sistemi problemleri ortaya çıkmaktadır. Ellerde, ayaklarda uyuşma hissi, dengeyi bulmakta zorlanma, yürümede zorluk, çarpıntı, alyuvar üretiminin etkilenmesi sonucu anemi, unutkanlık, kronik yorgunluk ve depresyona eğilim görülebilir. Özellikle 65 yaş üzerinde bunama ve hafıza sorunları, soluk ve sararmış yüz, ishal/kabızlık, iştahsızlık, genel vücut ağrıları ve çocuklarda büyüme ve gelişmede gerilik en sık görülen belirtilerdir" açıklamasında bulundu.