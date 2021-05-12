  • BIST
    1439.53
  • Dolar
    8,3222
  • Euro
    10,0976
  • Altın
    489,9450
İstanbul
8 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Linki tıkladılar hacklendiler
Terör devleti İsrail'in saldırılarında şehit sayısı 35'e yükseldi
Sinovac'tan flaş Türkiye kararı
Milli Muharip Uçak, ABD basınında!
Dünyaca ünlü oyuncudan "İsrail" çağrısı: Zamanı geldi
Devreye giren arabuluculara cevap: Önce İsrail'e gidin
Salgın döneminde inme riski arttı
BAYRAM SOFRASI SAĞLIĞINIZI BOZMASIN
Uzman Astrolog Özlem Recep ile Günlük Burç Yorumları - 12 Mayıs
B vitamini eksikliği el ve ayaklarda uyuşma yapabilir
Alkali su içerek yaşlanmayı geciktirin
Bağırsaklar ruh sağlığını etkiliyor
Netanyahu'dan alçak açıklama
BM'den uyarı: İsrail ve Filistin tam ölçekli savaşa sürükleniyor
Bakan Çavuşoğlu: Kınama yetmiyor, adım atılması gerek
İsrail hava saldırısıyla masumları hedef alıyor
Liselerde sınavlar yeniden düzenlendi
Bayram sohbetinin en güzeli bu bayram da 24 Portre'de...
Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov ile telefonda görüştü
Aşı kimliği uygulaması hayata geçiyor
Türkiye'de vaka sayısı 15 binin altında
İstanbul'daki son durum açıklandı! Yüzde 65 azaldı
Pandemi şifa deposu deve sütüne talebi artırdı
12 Mayıs 2021 Çarşamba 09:33:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2021 Çarşamba 09:33:00

B vitamini eksikliği el ve ayaklarda uyuşma yapabilir

ABONE OL

Beyin, sinir, kalp, mide, bağırsak ve kas fonksiyonlarında önemli role sahip olan B vitamini eksikliğinin vücutta ortaya çıkardığı belirtilerden en önemlisi el ve ayaklarda uyuşma olarak belirtildi.

B vitamini eksikliğinde vücutta görülen belirtileri sıralayan Hematolog Dr. Öğr. Üyesi Aliihsan Gemici, "Deri döküntüleri, ağız çevresinde yara ve çatlaklar, dudaklarda pullanma, zayıflık, halsizlik, sinirlilik, karın krampları ve mide bulantısı, ishal veya kabızlık gibi bağırsak sorunları, el ve ayaklarda uyuşma ve karıncalanma, stres B vitamini eksikliğine işaret eder" dedi. Gemici, B vitamini eksikliğinde görülen hastalıklara da dikkati çekerek, "Doğumsal anormallikler, nörolojik rahatsızlıklar, ruh sağlığı bozuklukları (demans, depresyon), kansızlık, hipertansiyon, uykusuzluk, kalp hastalığı, enflamatuar durumları ve cilt hastalıkları B vitamini eksikliğinde oluşabilir" ifadesini kullandı.

Etiketler : aliihsan gemici b vitamini el ayak sağlığı
Berfu, Fahriye'yi solladı

Berfu, Fahriye'yi solladı
Pijamalardan kurtulma mutluluğu

Pijamalardan kurtulma mutluluğu
Aslıhan 15 Temmuz filminde

Aslıhan 15 Temmuz filminde
Kalbi kırılanlara seslendi

Kalbi kırılanlara seslendi
Yıldırım teklif

Yıldırım teklif
İstanbul onlara kaldı

İstanbul onlara kaldı
Ressam sevgiliye açıklık getirdi

Ressam sevgiliye açıklık getirdi
Evde tehlikeli hareketler

Evde tehlikeli hareketler
Como Gölü'nde ayrılmadık pozu

Como Gölü'nde ayrılmadık pozu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER