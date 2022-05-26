Az tatil çok iş

TRT'nin 'Kasaba Doktoru' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Hazal Subaşı, tek başına objektiflere yansıdı. Zorlu'da mutfak alışverişine çıkan oyuncu, güzelliğiyle dikkat çekti. Yaz aylarında çalışmaya devam edeceğini söyleyen Subaşı, "Sadece 1 aylık bir aramız olacak. Onunda bir kısmını İstanbul'da bir kısmını da tatilde geçiririm. Sonrasında tekrar çalışmaya başlayacağız" dedi.