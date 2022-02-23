Az su içmek gözaltını çökertir

Göz çevresi koyu halkaları olarak da bilinen göz altı morluklarının kişilerin yüzünü olduğundan yaşlı gösterebildiğini dile getiren Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Sıla Kılıç Sayar, "Ailesinde göz altı morluğuna sahip birden fazla kişi olan bireylerde genetik nedenli göz altı morluğu riski artar. Susuzluk, uykusuzluk, yorgunluk, göz yorgunluğu, sigara, alkol, aşırı stres, yoğun ultraviyole ışın maruziyeti, kalp-damar hastalıkları, protein, demir, B, C, E ve K gibi vitaminlerin eksiklikleri de göz altı morluğuna yol açabilir" dedi.

