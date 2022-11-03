Ayşegül Demirsoy: Kilo vermenin 3 kuralı

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03 Kasım 2022 Perşembe 11:05:00 - Güncelleme:03 Kasım 2022 Perşembe 11:05:00

Ayşegül Demirsoy: Zayıflamanın 3 altın anahtarı

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Fazla kilolardan kurtulup fit bir görüntüye kavuşmak pek çok kişinin hayali. Zaten bu nedenle internetteki arama motorlarında en çok aratılan soruların başında “En kolay nasıl kilo veririm?” geliyor. Spor koçu Ayşegül Demirsoy, kilo verme sürecini kolaylaştıracak üç altın kuralı olduğunu söylüyor.

Milli sporcu, eğitmen ve motivasyon koçu Ayşegül Demirsoy, fazla kilolarından yakınan herkesin kolayca kilo verme hayali kurduğunu, ancak bunun için uygulanması gereken önemli uygulamalar olduğunu söylüyor. Demirsoy'a göre ilk kural; "su içmek": "Su içmek, hayati derecede önemli. Ancak maalesef su içmeyi ihmal ediyoruz. Sağlıklı şekilde kilo vermenin ilk altın kuralı su içmek. Eğer siz de zayıflamak istiyorsanız, içtiğiniz su miktarını artırın. Havaların soğuduğu bugünlerde su içme oranı daha da azalabilir. Bu konuya çok dikkat edin ve mutlaka yeterli miktarda su tüketin."

BİR ÖNCEKİ DURAKTA İNİP YÜRÜYÜN

Ayşegül Demirsoy, ikinci kuralın "hareket etmek" olduğunu söylüyor: "Hareketi artırın. Sürekli oturarak çalışan biriyseniz, asansör yerine merdiven kullanmanız bile hayatınızda büyük değişiklik yaratacak, göreceksiniz. Tabii ki düzenli egzersiz yapmanız gerek ama yapamıyorsanız da hayatınıza hareket getirmeye çalışın. En azından şunu yapın; seyahatleriniz sırasında bir önceki durakta inip evinize yürüyün. Bu bile çok etkili olacaktır."

EMEK VERMEDEN OLMAZ!

Ayşegül Demirsoy'un verdiği bilgilere göre zayıflama sürecinin üçüncü ve en önemli kurallarından biri de "emek vermek": "Kolayca zayıflamak istiyorsunuz ama emek vermeden hiçbir şey güzel ve kıymetli olmaz. Yediğimiz yemek için bile mutfakta bir emek harcarız. İlişkilerimiz de emek vermeden yürümez. Haliyle bedenimizi değiştirmek için de emek harcamalıyız. Kararlı ve azimli olmalı, zayıflamak için emek vermeliyiz. Yaşam şeklimizi değiştirmezsek kilo veremeyiz, versek bile ulaştığımız kiloyu koruyamayız."

Etiketler : Milli sporcu Ayşegül Demirsoy emek vermek Kolayca zayıflamak
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