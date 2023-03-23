VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
Gümrük vergi ve cezalarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin esaslar belirlendi
BM Genel Sekreteri Guterres'ten ramazan mesajı
Ramazan dolayısıyla mesaj yayımladı
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
İBB ve ABB sınıfta kaldı!
Emekliye 2 bin 500 lire ikramiye gündemde
Babacan'dan 6'lı koalisyona tehdit niteliğinde sözler
Meteoroloji'den çok kuvvetli yağış uyarısı!
Karamollaoğlu'ndan tepki çeken Ayasofya çıkışı
Deprem bölgesinde ilk sahur
Başkan Erdoğan'dan HDP'ye 'gizli ortak' göndermesi
Sahnede öldü!
Ayakta başlayan enboli ölüme kadar götürebilir
İftar sonrası yürüyün, sahurda hemen uyumayın
Meyve suyu yerine meyve tüketmeyi tercih edin
Dirençli hipertansiyon hastalarına ‘oruç' uyarısı
Cevizlibağ'da tramvayın çarptığı kişi ağır yaralandı
Şırnak'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
ABD Hazine Bakanı Yellen, tüm banka mevduatlarını sigortalamayı düşünmediklerini söyledi
Brezilya'da üst düzey yetkililere suikast yapmayı planlayan suç örgütü çökertildi
Togg'a yoğun ilgi: Şu ana kadar 80 bin talep geldi
Tunus açıklarında göçmen teknesi battı: 5 ölü, 28 kayıp
Milli Muharip Uçak'ın ilk görüntüleri paylaşıldı
23 Mart 2023 Perşembe 06:56:00 - Güncelleme:23 Mart 2023 Perşembe 06:56:00

Ayakta başlayan enboli ölüme kadar götürebilir

ABONE OL

Prof. Dr. Nuri Tutar, "Uzun süre hareketsiz kalınca bacakta oluşan enboli (pıhtı) akciğere ilerleyebilir.

Prof. Dr. Nuri Tutar, "Uzun süre hareketsiz kalınca bacakta oluşan enboli (pıhtı) akciğere ilerleyebilir. Bacakta oluştuğu zaman bir şişlik meydana gelir veya ağrı hissedilir. Ardından akciğere bu pıhtı ilerlerse hava yollarını tıkar, akciğerin damarlarını tıkar. Damarları tıkadıktan sonra akciğerlerin çalışma fonksiyonunu bozarak ölüme kadar götürebilir" uyarısında bulundu. Deprem bölgesinde yaşanan stresinde hastalığı tetikleyebileceğini belirten Tutar, "Bu stres de damarların yapısını bozarak yine pıhtı oluşmasına neden olabilir. Bu konuda Japonya'da bir çalışma yapılmış. Bu çalışmada deprem bölgesinde normalde oluşan akciğer enbolisi sayısı ile deprem zamanında oluşan enboli sayısı 5'e katlamış. Yani deprem esnasında pıhtı oluşma gerçekten yükseliyor. Bunun farkında olmak lazım. Bacağımızda şişlik varsa, bir bacak diğerinden daha genişse buna dikkat etmek lazım. Veya ağzımızdan kan gelmesi, göğsümüzde ağrı olması pıhtının meydana gelebileceğini bize gösteren tespitlerdir. Bunların üzerinde dikkatli olmak gerekir. Biz bunları ilk 1 haftada gördük, 1 ay geçti şuanda artık iyice deprem ve pıhtı ilişkisi azaldı" açıklamasına yer verdi.

Etiketler : Ayakta başlayan enboli Prof. Dr. Nuri Tutar enboli

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX