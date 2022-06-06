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Ayakları güzelleştiren ZENCEFİL KÜRÜ
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06 Haziran 2022 Pazartesi 08:30:00 - Güncelleme:06 Haziran 2022 Pazartesi 08:30:00

Ayakları güzelleştiren ZENCEFİL KÜRÜ

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Zencefilin iltihap ve ağrı giderici özellikleri, zeytinyağı ile birleştiğinde şişmiş ayakların etkilerini tersine çevirmek için mükemmel olduğunu belirten uzmanlar, tarif için sadece 100 gr taze zencefil kökü ile 1 su bardağı zeytinyağına ihtiyaç duyulduğunu aktardı.

Zencefilin iltihap ve ağrı giderici özellikleri, zeytinyağı ile birleştiğinde şişmiş ayakların etkilerini tersine çevirmek için mükemmel olduğunu belirten uzmanlar, tarif için sadece 100 gr taze zencefil kökü ile 1 su bardağı zeytinyağına ihtiyaç duyulduğunu aktardı. Zencefilin kabuğunu çıkarıp birkaç parçaya bölünmesi gerektiğini aktaran uzmanlar,"Zeytinyağını bir tencereye dökün, zencefili ekleyin ve her iki malzemeyi de ısıtın. Karışım sıcak olduğunda, 30 dakika ısıtın. Yağın asla kaynatılmaması gerektiğini, sadece ılık olması gerektiğini unutmayın. Yarım saat sonra zeytinyağı ile zencefili ocaktan alın ve bir gece bekletin" dedi. Ertesi sabah, bir süzgeçle süzülerek ve elde edilen sıvının cilt tarafından emilene kadar dairesel hareketlerle ayaklara masaj yapılması önerisinde bulunan uzmanlar, "Bu şekilde ayaklarınızın şişkinliğini indirebilir ve güzel ayaklara sahip olabilirsiniz" diye konuştu.

Etiketler : Ayakları güzelleştiren ZENCEFİL KÜRÜ Zeytinyağını iltihap ve ağrı giderici
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