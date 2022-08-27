VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
Sahte evrak oyunu tutmadı
"Kılıçdaroğlu yalan mı konuşuyor?"
Cihangir'i özlemişim
Nafakadan kaçtı
Ben 13 oğlum 14
Sibel ikiledi
Evlilik hayatı kolay değil
'lejyoner' hastalığını griple karıştırmayın
Ayak yanması diyabetten olabilir
Doğal denilen her şeyi vücudunuza sürmeyin
Uzman Astrolog Barış Özkırış ile Haftalık Burç Yorumları - 27 Ağustos
Dönüş yapan gurbetçiler sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu
'Tahıl Koridoru' ile bugüne kadar taşınan yük miktarı 984 bin ton
New York borsası Powell'ın "şahin" mesajlarının ardından sert düşüşle kapandı
IMF: Merkez bankaları enflasyonu hedefe döndürmek için kararlı davranmalı
Finlandiya: Türkiye ile derin fikir birliğine vardık
Almanya'da bu yılki yangınlarda ormanlar kül oldu
Esenyurt'u yine sağanak vurdu: Yollar göle döndü, evleri su bastı
MSB, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla web sayfası hazırladı
Otobüsün çarptığı bisikletli Enes hayatını kaybetti
FBI: Trump'ın evinde 184 gizli belge bulundu
TEKNOFEST Karadeniz'de festival alanına özel araçlar alınmayacak
27 Ağustos 2022 Cumartesi 09:00:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2022 Cumartesi 09:00:00

Ayak yanması diyabetten olabilir

ABONE OL

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Şekip Şimşek, ayak yanması olan kişilerde özellikle geceleri ayakta yanma, ağrı, uyuşma, karıncalanma gibi şikâyetlerin arttığını ifade etti.

Ayak yanması olan kişilerde özellikle geceleri ayakta yanma, ağrı, uyuşma, karıncalanma gibi şikâyetlerin arttığını ifade eden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Şekip Şimşek, "Hastalar çoğunlukla 50 yaş üstünde, aylar ve yıllar içerisinde yavaş yavaş kötüleşen, vücudun sağ ve sol tarafının benzer olarak etkilendiği, karıncalanma, uyuşma, iğnelenme, yanma, ağrı gibi şikâyetleri olduğunu belirten, duyusal liflerin etkilendiği vakalardır" dedi. Diyabet, kanser gibi hastalıkların sıklıkla periferik sinirlerin sağlıklı çalışmasını etkilediğini söyleyen Uzm. Dr. Şimşek, "Böbrek yetmezliği, üremi, karaciğer hastalıkları, romatizmal hastalıklar, vitamin eksiklikleri özellikle B12, kansızlık, beslenme bozuklukları, çölyak, KOAH gibi daha birçok hastalıkta da eşlik eden periferal nöropati bulgularına rastlanmaktadır" dedi.

Etiketler : ayak ayak yanması diyabet sağlık
Evlilik benim yüzümden bitti

Evlilik benim yüzümden bitti
Setleri özledim

Setleri özledim
Sahil hattında gerginlik

Sahil hattında gerginlik
Mikonos ve Çeşme fiyatları aynı

Mikonos ve Çeşme fiyatları aynı
Küslük bitti

Küslük bitti
Çizimlerim iyidir

Çizimlerim iyidir
Yunanlar Ebru'yu konuştu

Yunanlar Ebru'yu konuştu
Kerem'in gurur günü

Kerem'in gurur günü
8 günde 25 bin müziksever

8 günde 25 bin müziksever

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes