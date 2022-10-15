Ayak bileğindeki şişlik kalp yetmezliği habercisi

Kalbin vücudun ihtiyacı olan kanı pompalayamaması durumuna kalp yetmezliği denilir. Bu durum kalbin yeterince kasılamaması sonucu gelişebileceği gibi kalp kasının yeterince genişleyememesi nedeniyle de meydana gelebilir. Kalp yetmezliğinin 65 yaş üstü bireylerde en yaygın hastaneye yatış nedenlerinden birisi olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Bilal Boztosun, "En sık karşılaştığımız belirtiler; nefes darlığı, çabuk yorulma, halsizlik, ödem, iştahsızlık, öksürük, karında şişlik, çarpıntı, bayılma olarak sayılabilir. Kalp yetmezliğinde görülen ödem kalbe giren ve çıkan kanın yavaşlamasına bağlı olarak bu kanın vücudun farklı bölgelerinde birikmesi sonucu oluşur. Bu durum bacak ve ayak bilekleri ile karında şişlik olarak karşımıza çıkabilir" dedi.

