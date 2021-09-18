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18 Eylül 2021 Cumartesi 08:00:00 - Güncelleme:18 Eylül 2021 Cumartesi 08:00:00

Avuç içindeki kızarıklık KARACİĞERİN ALARMI

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Karaciğerde görülen siroz birden bire değil yıllar içinde gelişir. En önemli belirtisi de avuç içindeki kızarıklık, kaşıntı, sarılık, kanamaya eğilim, ayak ve bacaklarda ödem ve karın cildinde toplardamar varisleridir.

Karaciğer karın boşluğunda sağ üst kısımda yer alır. Ortalama bir karaciğerin ağırlığı kişinin vücut ağırlığına göre değişmekle birlikte 1,5 kilogram civarındadır. Yemek, ilaç, alkol veya toksinler olsun, her şey karaciğer tarafından metabolize edilir. Karaciğer kan şekeri seviyesinin dengelenmesinde çok önemli bir role sahiptir. Fazla şekeri depolar ve gereğinde kullanıma sunar. Proteinler karaciğerde üretilir. Salgıladığı safra ile hem yağların parçalanması ve emilmesine katkı sağlar hem de toksin gibi atıkları vücuttan uzaklaştırır. Demir ve bazı vitaminler gerektiğinde kullanılmak üzere karaciğerde depolanır.

ŞEKLİNİN BOZULMASINA SİROZ DENİLİR

Karaciğerin normalde pembe-kırmızı bir rengi, pürüzsüz bir yüzeyi ve yumuşak bir dokusu bulunduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Onur Yaprak, "Karaciğerin sertleşmesi, büzülüp küçülmesi, şeklinin bozulması, içinde yumrular oluşmasına 'siroz' diyoruz. Karaciğer birdenbire siroz olmaz, sağlıklı karaciğerin siroza dönmesi için yıllar gereklidir. Karaciğerde siroz olmadan önceki aşamalarda yağlanma ve/veya iltihap ve sertleşme gelişir. İltihap iyileşirken scar yani nedbe dokusunun oluşumuna yol açar, son aşamada ise karaciğerde nodül dediğimiz yumrular oluşur. Karaciğerde yağlanma, iltihap ve sertleşmeye yol açan nedenlerin başında ise hepatit B ve C gibi viral hepatitler, aşırı alkol tüketimi, sağlıksız beslenme, çocukluk çağının bazı genetik geçişli ve metabolik hastalıkları, otoimmun dediğimiz bağışıklık sisteminin uygunsuz çalışmasına bağlı gelişen karaciğer hastalıkları, safra kanallarını etkileyen bazı durumlar en başta gelmektedir" dedi.

BU BELİRTİLERDEN BİR VEYA DAHA FAZLASINA DİKKAT

Prof. Dr. Onur Yaprak, karaciğer ile ilgili sorunların, erken evrelerde belirgin bir semptom olmaksızın sessizce geliştiğine değinerek, şu bilgileri verdi: "Ancak siroz aşamasına geldiğinde şikayetler oluşmaya başlar. Sirozunuz varsa, bu belirtilerden bir veya daha fazlasını fark edebilirsiniz. Bu belirtiler ise; kaşıntı, gözlerin ve cildin sararması ile idrarın koyulaşmasına neden olan sarılık, ayak ve bacaklarda ödem, karında sıvı toplanması, karın cildinde toplardamar varisleri, kanlı kusma, avuç içlerinde kızarıklık, kadınlarda adet düzensizlikleridir. Ayrıca kanamaya eğilim, sık burun ve diş eti kanaması, ciltte kolay morarma, küçük kanamaları durdurmada zorluk ile unutkanlık, hafıza kaybı, kafa karışıklığı ve uyuşukluk da bir diğer belirtilerdendir."

Etiketler : avuç içi karaciğer sağlık onur yaprak
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