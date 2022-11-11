Ateş düşürücüler zatürre semptomlarını gizler

Akciğer iltihaplanması olarak bilinen zatürre (pnömoni), enfeksiyonlara bağlı olarak gelişen yaşam kayıpları içinde hala ilk sırada yer alıyor. Zatürre tanısının gecikmesinin yaşam kaybı riskini de artırdığının altını çizen Göğüs Hastalıkları uzmanı Dr. Öğr. Ü. Seha Akduman, viral üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra geçmeyen öksürük, devam eden dirençli ateş, koyu renkli balgam çıkarma ve nefes darlığının yeni gelişen zatürrenin bulgusu olabileceğini söyledi. Zatürre tanısının gecikmesinin yaşam kaybı riskini artırdığına dikkat çeken Dr. Öğ. Ü. Seha Akduman, özellikle içinde bulunduğumuz dönemde artan viral üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra geçmeyen öksürük, koyu renkli balgam çıkarma ve nefes darlığı eklenmesinin yeni gelişen zatürrenin bulgusu olabileceğini söyledi. Dr. Öğ. Ü. Akduman, sözlerine şöyle devam etti: "Burada özellikle dikkat çekmek istediğim bir nokta var. Üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı kontrolsüz şekilde ilaç ya da ateş ateş düşürücülerin kullanılması ateşi ve semptomları baskılayabilir. Bu durumda doktora gitmek gecikeceği için zatürre tanısı da gecikecektir. Bu nedenle kesinlikle doktor tarafından önerilmeden ilaç kullanılmamalı. Viral enfeksiyonlardan sonra iyi dinlenmek, yeterli ve kaliteli uyumak, sıvı alımına ve beslenmeye dikkat etmek önemli. Özellikle D vitamini gibi bağışıklık sistemi ile ilişkili vitaminlerini düzenli kullanması da önerilir."

