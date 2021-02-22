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22 Şubat 2021 Pazartesi 09:50:00 - Güncelleme:22 Şubat 2021 Pazartesi 13:26:00

Astımda artışta 'oda spreyi' uyarısı

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Ev ve arabalarda kullanılan, kış aylarında daha fazla maruz kalınan oda kokularının tehlikelerine dikkat çeken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, "Kışın ortasında olmamıza rağmen astım vakalarında artış gördük.

Bunun en önemli nedeni kapalı alanlarda kullanılan oda kokuları" dedi. Prof. Dr. Akkoyunlu, "Gereksiz parfümlerin, deterjanların fazla kullanımına dikkat etmeliyiz. Çünkü bu oda kokuları aslında evin temiz olduğu anlamına gelmiyor. Sadece temiz bir koku yayarak kötü kokular sizi rahatsız etmiyor. Bu nedenle evlerin temizlenmesi ve havalandırılması bizler için çok daha önemli. Bir de şunu bilmek gerekir ki yoğun deterjan kullanımı aynen oda parfümleri gibi ciddi risk oluşturur" diye konuştu. Akkoyunlu, evlerin temizlenmesi ve havalandırılmasının çok daha önemli olduğu uyarısında bulundu.

Etiketler : astım oda spreyi oda kokuları muhammed emin akkoyunlu
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