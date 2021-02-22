Astımda artışta 'oda spreyi' uyarısı

Bunun en önemli nedeni kapalı alanlarda kullanılan oda kokuları" dedi. Prof. Dr. Akkoyunlu, "Gereksiz parfümlerin, deterjanların fazla kullanımına dikkat etmeliyiz. Çünkü bu oda kokuları aslında evin temiz olduğu anlamına gelmiyor. Sadece temiz bir koku yayarak kötü kokular sizi rahatsız etmiyor. Bu nedenle evlerin temizlenmesi ve havalandırılması bizler için çok daha önemli. Bir de şunu bilmek gerekir ki yoğun deterjan kullanımı aynen oda parfümleri gibi ciddi risk oluşturur" diye konuştu. Akkoyunlu, evlerin temizlenmesi ve havalandırılmasının çok daha önemli olduğu uyarısında bulundu.

