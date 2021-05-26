Astıma meyve suyu ve kırmızı et önerisi

Bilinenin aksine, astım hastaları sadece mevsim geçişlerinde değil sıcak havalarda krize girebileceğini ve yaz mevsiminde de astım ve alerji hastalarının pek çok açıdan tehdit altında olabileceklerini belirten Uzm. Dr. Hacer Ofluoğlu, nemli ve sıcak havanın sorunun başlıca kaynağını oluşturduğunu ifade etti. Risk grubunda yer alan astım hastalarının alması gereken önlemlere de değinen Ofluoğlu, "Bol bol sıvı ve doğal meyve sularını tüketin. Mümkün olduğu kadar, az da olsa kırmızı et tüketin. Vitamin ve mineral takviyesi, bağışıklık sistemini kuvvetlendiren beta glucan, omega 3 balık yağı alabilirsiniz. Ayrıca her gün evde, en az 20-30 dakika egzersiz yapın ve düzenli uyuyun. Güzel müzikler dinleyin ve hijyene önem verin. Moralinizi yüksek tutun. Ayrıca, astım hastaları bu dönemde kortizon içeren sprey kullanmayı ve doktorları tarafından verilen ilaçlarını kullanmalarında bir sakınca yoktur. Bu uygulamalar, koronavirüsten korumada faydalı olacaktır" ifadelerini kullandı.

