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22 Ocak 2022 Cumartesi 09:00:00 - Güncelleme:22 Ocak 2022 Cumartesi 09:00:00

Aşıya rehavet varyantın yayılımını hızlandırıyor

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Pandemiyle mücadelede alınan önlemlere uymanın toplumsal bir sorumluluk olarak hissedilmesi gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Haydar Sur, bireysel önlemlere uyulmasının önemini dikkat çekti.

Prof. Dr. Haydar Sur, aşılama nedeniyle insanlarda bir rehavet oluştuğunu belirterek bu durumun da yeni varyantın yayılmasında etkili olduğunu ifade etti. Hatırlatma aşılarının önemine işaret eden Prof. Dr. Haydar Sur, "Bir kere aşılanıp ondan sonra ömür boyu bağışıklık sağlayan bir aşı bulunmuş olsaydı elbette bugün yaşanan vaka artışı yaşanmayacaktı. Kişilerin bünyesine ve genetik faktörlerine göre bazı kişilerde 6 ayda bazılarında 1 yılda bazılarında 3 ayda aşının etkisi azalıyor" diye uyardı.

Etiketler : pandemi aşılama varyant haydar sur
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