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28 Ağustos 2021 Cumartesi 07:00:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2021 Cumartesi 07:02:00

Aşısız çocuklar büyük risk altında

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Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Nurten Elkin, aşıların sadece uygulandıkları bireyleri değil toplumu da koruduğunu söyledi.

Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Nurten Elkin, "Dünya çapında halen her yıl bir milyondan fazla insan, aşı ile önlenebilir hastalıklar yüzünden ölüyor. Bu hastalıkların birçoğu aşılama programımız sayesinde Türkiye'de hiç görülmüyor ya da nadir görülüyor" dedi. Dr. Nurten Elkin, "Aşılar, birçok bebek, çocuk ve erişkinleri öldüren veya zarar veren bulaşıcı hastalıkları önleyebilir. Yaygın aşılama ile çiçek hastalığı yok edilmiştir, çocuk felci hastalığında ise yüzde 99'luk bir azalma sağlanmıştır. Çocuğunuz aşısız ise kızamık, çocuk felci, menenjit, tetanos, sarılık gibi pek çok aşı ile önlenebilir hastalık ve bunların yol açabileceği sakatlık ve ölüm riski altındadır" diye konuştu.

Etiketler : halk sağlığı aşı hastalık sağlık haberleri
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