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07 Aralık 2020 Pazartesi 11:50:00 - Güncelleme:08 Aralık 2020 Salı 09:08:00

Aşırıya kaçılmazsa sağlığa çok faydası var! Kalbin beyaz koruyucusu: Pirinç

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Vitamin ve mineraller açısından zengin bir besin olan pirinç kalbi koruyan antioksidan içeriyor. Az miktarda düzenli tüketildiğinde kalp hastalıklarının önüne geçiyor. Alzheimer oluşumunu önlediğine dair bilimsel veriler mevcut.

Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger’e göre; pirinç, sanılanın aksine kontrollü bir şekilde tüketildiğinde, sağlıklı ve besleyici bir besindir. Özellikle içerdiği kalsiyum, demir, niasin, fosfor, potasyum gibi mineraller bakımından oldukça değerli olan pirinç, enerji oluşumunda görevli olan B grubu vitaminlerden de oldukça zengindir. Pirinç aynı zamanda iyi bir karbonhidrat kaynağıdır. Günlük enerjimizin yüzde 50’sinin karbonhidratlardan alınması gerektiği düşünülürse pirinç bu açıdan oldukça iyi bir kaynaktır. Pirinç, gluten içermemesi bakımından çölyak hastalarının ve gluten intoleransı olanların rahatlıkla tüketebileceği bir besindir. Glisemik indeksinin yüksek olduğu bilinse de; şekere göre daha düşük olduğunu belirtmek isterim. Sebze yemeği ve salatalarla birlikte tüketildiğinde kan şekerini çok yormaz, daha yavaş yükseltir. Uygun miktarda tüketilirse zayıflama diyetlerinde de tüketilebilir. 3 yemek kaşığı pişmiş pirinç 1 dilim ekmeğe eşdeğerdir. California Rice Commission verilerine göre pirincin dünya çapında kırk binden fazla çeşidine rastlanabiliyor. Özellikle Türk mutfağının da vazgeçilmezlerinden olan sağlık kaynağı pirincin faydalarını anlatan Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger, "Pirincin çeşitli hastalıkları kontrol ettiği biliniyor. Esmer pirinç, alzheimer hastalığının oluşumunu engelleyen yüksek miktarda nöroiletkenler içerir. Ayrıca ister beyaz olsun, ister kahverengi olsun pirinç, kalp hastalıkları ve kalp krizi oluşumunu engelleyebilen ve kalbi koruyabilen antioksidan içeriyor" dedi.

VÜCUDA ENERJİ VERİR

Pirinç zengin bir karbonhidrat kaynağıdır ve çözünmesi zaman alan uzun karbonhidrat zincirlerinden oluşur. Bu sayede, pirincin içindeki karbonhidratlar sürekli bir enerji sağlayabilir. Yabani (kahverengi) pirinç, diyetisyen kontrolünde uygun miktarlarda tüketildiğinde diyabet hastaları için bile fayda sağlayabilir.

SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIR

Hem beyaz; hem de kahverengi pirincin kendine özgü besin değeri bulunmaktadır. Beyaz pirinç kalsiyum ve demir gibi yüksek mineraller içerir, ayrıca niyasin, D vitamini, tiamin ve riboflavin gibi vitaminler açısından da zengindir. Kahverengi pirinç ise lif açısından zengindir, bu nedenle sindirimi iyileştirmeye yardımcı olabilir.

BAĞIRSAKLARI ÇALIŞTIRIR

Pirinçte çok düşük miktarda sodyum bulunuyor, bu sayede yüksek kan basıncını kontrol etmeye yardımcı olabiliyor. Yabani pirinç mükemmel bir sağlıklı lif kaynağıdır. Bunlar, sindirimi iyileştiren ve bağırsak hareketlerini düzenlemeye yardımcı yararlı bakterilerin gelişmesine yardımcı olabiliyor.

ÇÖLYAK HASTALARI BOLCA TÜKETMELİ

Pirinçte gluten bulunmamaktadır, bu nedenle çölyak hastalığından muzdarip olanların ve buğday, arpa, çavdar ve yulafta bulunan proteinlere alerjisi olanların diyetine kolaylıkla dahil edilebiliyor.

Etiketler : antioksidan kalp pirinç sağlıklı besin besleyici besin İpek Ağaca Özger gluten intoleransı olanlar çölyak hastaları
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