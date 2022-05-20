Aşırı terleme kalp hastalıklarını tetikleyebilir

Yazın havaların ısınması sonucunda yaşanabilecek sıvı kayıpları ve uygunsuz egzersiz biçimlerinin özellikle risk faktörü olan kişilerde kalp hastalıklarını tetikleyebileceğini belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr. Cengiz Başar, "Kronik kalp hastalarının, geçmişte kalp krizi geçirenlerin ya da kalp yetersizliği olanların yaz aylarında sıvı dengesine ve egzersiz planlarına çok dikkat etmeleri gerekmektedir" dedi.



Yaz aylarında aşırı terleme ve sıvı kaybı ile kanda bazı mineral ve elektrolit dengesizlikleri görülebileceğini söyleyen Uzm. Dr. Cengiz Başar, "Aşırı sıvı kaybı tansiyon düşüklüğüne ve dalgalanmalara neden olur. Sıvı, elektrolit dengesizlikleri ve tansiyon sorunları bayılmalara, altta yatan kalp hastalıklarının tetiklenmesi ile sonuçlanabilir" diye konuştu. Kalp hastalıkları için tanımlanan birçok risk faktörü olduğunu belirten Uzm. Dr. Başar, bunların başında yüksek tansiyon, şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği, obezite, hareketsiz yaşam, sigara tüketimi ve ailesel yatkınlığın geldiğini söyledi.