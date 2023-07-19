Aşırı sıcak hava kalbi yoruyor

Yaz mevsimiyle birlikte sıcaklıkların arttığı bu günlerde uzmanlar kalp hastalarına uyarılarda bulunarak, sıcaklığın artmasıyla ortaya çıkan nem oranı tansiyon, kalp damar hastalıkları ve kalp yetmezliğini tetiklediğini kaydetti. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Dilek Cahide Haznedar Kırcı, "Günde ortalama 2,5-3 litre sıvı tüketilmesi önerilmektedir. Dışarıya çıkmak için günün erken ya da akşam üstü saatlerini tercih edilmeli. Açık renkli, hafif, bol, sıkı dokunmuş kumaşlı giysiler tercih edilmeli, şapka, güneş gözlüğü ve güneşten koruyucu (en az 15 faktörlü) krem kullanılması tavsiye edilmektedir. Hava sıcaklığının yüksek olduğu saatlerde (10.00 ile 16.00 arası ) egzersiz yapmaktan kaçınılmalıdır. Kalp hastalığı ve diyabet gibi kronik rahatsızlığı bulunanların, sıcak ve nemli havalarda egzersiz yapmadan önce doktorlarına danışmalarında ve genel bir sağlık kontrollerinden geçmelerinde yarar var. Yine ideal kilosunun üzerinde olanlar, çocuklar, yaşlılar ve hamile/emzikli kadınların sıcak havalarda egzersiz yapmaması ve havanın daha da sıcak olduğu öğle saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınması gerekiyor" diye konuştu.

