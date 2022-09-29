VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ege'de Türkiye'ye karşı sinsi plan!
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! 3 terörist yakalandı
Türkiye sorusu terletti... ABD'den Yunanistan itirafı!
Teröre 3'lü operasyon! Hainin işbirlikçiler yakalandı
Meteoroloji il il açıkladı! Kuvvetli yağış uyarısı
Az peşinat, düşük faiz uzun vadeli ev fırsatı
Aşk iddialarına dava açtı
Kostümlü kutlama
Festivalde 4 dalda aday
Aileyle birlikte araba da büyüdü
Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 29 Eylül
Uzmanlar uyardı: Dünyanın en tehlikeli hayvanı sivrisineklerde artış var
Boyun bölgesindeki şişlikler ihmal edilmemeli
Prostat kanserinde şehir efsaneleri
Aşırı korumacı anne-baba sosyal fobi oluşturuyor
Avusturya ve İsviçre'den düzensiz göçe karşı iş birliği
Uganda'daki Ebola salgını sonrası Tanzanya alarm durumuna geçti
Uşak'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
AB: Rusya'nın Ukrayna'da düzenlediği referandumları tanımıyoruz
ABD'den Ukrayna'ya yönelik 1,1 milyar dolarlık savunma yardımı
Sosyal konutta yeni müjde: Arsa sayısı artacak
Denizli'de 2 katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Başkan Erdoğan: CHP milli güvenlik sorunudur
25 Ekim'de temeli atılacak 5 bin konutun illeri belli oldu
29 Eylül 2022 Perşembe 07:30:00 - Güncelleme:29 Eylül 2022 Perşembe 07:30:00

Aşırı korumacı anne-baba sosyal fobi oluşturuyor

ABONE OL

Sosyal fobi, kişilerin kalabalık ve tanımadıkları insanların bulunduğu ortamlarda yanlış bir eylem yapıp eleştirilme; rezil olma, utanma, başarısız olma ve küçük düşme gibi endişe ve korkularla sosyal ortamlara girmekten çekinme durumu olarak tanımlanıyor.

Sosyal fobi, kişilerin kalabalık ve tanımadıkları insanların bulunduğu ortamlarda yanlış bir eylem yapıp eleştirilme; rezil olma, utanma, başarısız olma ve küçük düşme gibi endişe ve korkularla sosyal ortamlara girmekten çekinme durumu olarak tanımlanıyor. Psikiyatrist Dr. Öğr. Üyesi Yasin Genç, sosyal fobinin gelişmesinde genetik bir yatkınlık ve korumacı anne-baba tutumunun varlığından söz edildiğini belirtti. Sosyal fobinin gelişmesinde genetik bir yatkınlık ve çevresel etkenlerin varlığından bahseden Genç, "Aşırı korumacı anne-baba tutumu sosyal yeteneklerin gelişiminin normal sürecini engelleyerek, sosyal fobiye yatkınlık sebep olabilir. Ebeveynlerin, başka insanların görüşlerinin önemini abartılı bir şekilde vurgulamaları da çocuğu diğer insanlardan gelecek olumsuz değerlendirmelere karşı hassas yapabilir. Sosyal açıdan anksiyöz ebeveynler, çocukta hem model alma hem de ebeveynlerin kendi anksiyetelerini kontrol altına almak için çocuğun sosyal ortamlara girmesini kısıtlamaları yoluyla ilerde çocukta sosyal fobi gelişimine neden olabilir. Sosyal fobi dışında, ebeveynde bulunan diğer anksiyete bozuklukları, depresif bozukluklar ve alkol kullanımının da çocukta sosyal fobi görülme ihtimalini yükseltir" dedi.

Etiketler : Aşırı korumacı anne-baba anksiyöz ebeveynler Sosyal fobi
Emrah şarkısına Manga yorumu

Emrah şarkısına Manga yorumu
Soğuğa karşı ceket önlemi

Soğuğa karşı ceket önlemi
Ayrılık da barışma da olabiliyor

Ayrılık da barışma da olabiliyor
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
Rapten nefret ediyorum

Rapten nefret ediyorum
Evleniyorlar

Evleniyorlar
Türkülü fragman

Türkülü fragman
Tribute albüm geliyor

Tribute albüm geliyor
İngilizceleri yeterli değildi

İngilizceleri yeterli değildi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes