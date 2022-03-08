Aşırı kilo gebeliğe engel

Uzmanlar, aşırı kiloların gebeliğe engel olabildiğini belirtirken, kilonun hormonal dengeyi bozarak düzensiz regl görmeye ve dolayısıyla gebe kalmayı engelleyebildiği uyarısında bulundu. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Burhan Özel ve Diyetisyen Berçem Gülçek, "Kilo, hormonal dengeyi bozarak düzensiz regl görmeye ve dolayısıyla gebe kalmayı engelleyebiliyor. Dolayısıyla hiçbir tedaviye başlamadan önce mevcut kilosunun yüzde 10'unu verecek olursa kendinden gebe kalma şansı çok artmış oluyor. Diyetisyenden destek almasını mantıklı olacağını düşünüyorum. Sonuç itibariyle spor, beslenme eşitlikleri özellikle son zamanlarda Türkiye'de ve dünyada fastfood karbonhidrat ağırlıklı beslenme, düzensiz beslenme gibi şeylerle aşırı kilo alma artmaya başladı. Beslenmesine dikkat ederek sporla birlikte ve diyetisyen desteğiyle beraber bu işi çok rahatlıkla çözebiliyorlar. Kiloyla beraber hormonal denge değişiyor. Hem yumurta kalitesini düşürüyor hem de yumurtaların gelişmesini engelliyor. İstediğimiz boyutta yumurta oluşamıyor" dedi.

