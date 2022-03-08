VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MHP Lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor
"Bizi HDP dağa gönderdi"
Ukrayna-Rusya savaşı sürerken sarsan istifa!
15 yıl sonra bir ilk
Ukrayna'ya müdahalenin perde arkası deşifre oldu!
Türk diplomasisinin büyük başarısı
Yeni hedef Odessa
İstanbul'da "kar fırtınası" alarmı!
Paris'te Hadise rüzgarı
Tavuğun derisini tüketmeyin!
Soğuk havalar geri geldi: Bu havalarda kalbe dikkat!
Hiperaktivite tespiti için iyi gözlem şart
Pandeminin getirdiği cilt hastalığı: Maskne
Aşırı kilo gebeliğe engel
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 08 Mart
DSÖ uyardı: Yeni varyantlar çıkabilir
Taksim metro istasyonu bugün kapatılacak
Beyaz Saray: Rus petrolüne yasak getirme konusunda henüz karar vermedik
Bakan Çavuşoğlu: Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 12 bin 306 oldu
Bakan Dönmez duyurdu! 4'üncü sondaj gemisi yola çıktı
Başkan Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile görüştü
Türkiye'de 34 bin 343 yeni vaka tespit edildi
ABD, Avrupa'ya ilave 500 asker daha gönderecek
Pınar Gültekin'in katili Mertcan Avcı'nın tutukluluk haline yapılan itiraz reddedildi
08 Mart 2022 Salı 08:00:00 - Güncelleme:08 Mart 2022 Salı 08:00:00

Aşırı kilo gebeliğe engel

ABONE OL

Uzmanlar, aşırı kiloların gebeliğe engel olabildiğini belirtirken, kilonun hormonal dengeyi bozarak düzensiz regl görmeye ve dolayısıyla gebe kalmayı engelleyebildiği uyarısında bulundu.

Uzmanlar, aşırı kiloların gebeliğe engel olabildiğini belirtirken, kilonun hormonal dengeyi bozarak düzensiz regl görmeye ve dolayısıyla gebe kalmayı engelleyebildiği uyarısında bulundu. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Burhan Özel ve Diyetisyen Berçem Gülçek, "Kilo, hormonal dengeyi bozarak düzensiz regl görmeye ve dolayısıyla gebe kalmayı engelleyebiliyor. Dolayısıyla hiçbir tedaviye başlamadan önce mevcut kilosunun yüzde 10'unu verecek olursa kendinden gebe kalma şansı çok artmış oluyor. Diyetisyenden destek almasını mantıklı olacağını düşünüyorum. Sonuç itibariyle spor, beslenme eşitlikleri özellikle son zamanlarda Türkiye'de ve dünyada fastfood karbonhidrat ağırlıklı beslenme, düzensiz beslenme gibi şeylerle aşırı kilo alma artmaya başladı. Beslenmesine dikkat ederek sporla birlikte ve diyetisyen desteğiyle beraber bu işi çok rahatlıkla çözebiliyorlar. Kiloyla beraber hormonal denge değişiyor. Hem yumurta kalitesini düşürüyor hem de yumurtaların gelişmesini engelliyor. İstediğimiz boyutta yumurta oluşamıyor" dedi.

Etiketler : Aşırı kilo gebeliğe engel hormonal denge gebelik Berçem Gülçek
Hollywood'ta setten kovulmuş

Hollywood'ta setten kovulmuş
Pijama utandırdı

Pijama utandırdı
Tiyatro imajı

Tiyatro imajı
Şarkının ‘Adı Yok'

Şarkının ‘Adı Yok'
Sonsuz aşk yoktur

Sonsuz aşk yoktur
Hayat sürprizlerle dolu

Hayat sürprizlerle dolu
Devletimiz sağ olsun

Devletimiz sağ olsun
Kuruluş Osman'a taze kan

Kuruluş Osman'a taze kan
Genç kızlar için mankenlik yapacaklar

Genç kızlar için mankenlik yapacaklar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER