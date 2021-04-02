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02 Nisan 2021 Cuma 08:07:00 - Güncelleme:02 Nisan 2021 Cuma 08:07:00

Aşıdan önce sakın bunu yapmayın

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Bilinçsiz ağrı kesici kullanımının ölüme varacak sonuçlar doğurabileceği belirtildi.

Dr. Ahmet İnal, "Günümüzde en sık görülen problemlerden birisi bilinçsiz ağrı kesici kullanımıdır. Ağrı kesiciler baş, diş veya herhangi bir ağrıya karşı eczaneden rastgele alabileceğimiz ilaçlardır. Bu bizim bir handikabımız. Dolayısıyla çok sayıda rastgele ağrı kesici kullanımı görebiliyoruz. Şunu söylemek gerekirse en basit ağrı kesicilerde bile ölüm riski var. Belli bir dozun üzerinde ağrı kesici kullanılırsa kişi hayatını kaybedebilir. Bundan dolayı ağrı kesicilerde dikkatli olunmalıdır" dedi. Aşı yaptıranların ağrı kesici kullanımına dikkat etmesi gerektiğini kaydeden İnal, "Günümüzde aşılar çok yoğun bir şekilde yapılıyor. Ağrı ile aşı etkileşimi hakkında yapılan çalışmalar var. Aşıdan sonra ve aşıdan önce ağrı kesicilerin çok fazla alınmaması gerekiyor. Aşıdan sonra herhangi baş ağrısında basit ağrı kesicileri düşük dozda alınabilir. Baş ağrısında ağrının tipi çok önemli. Ağrılar nörolojik ya da nadir görülen baş ağrısı şeklinde değerlendiriliyor. Eğer günlük rutin hastalıktan kaynaklı bir baş ağrısı ise buna yönelik tedavi yapılması lazım. Günlük devam eden bir baş ağrısında ise doktor kontrolünde ağrı kesici tercih edilmelidir" diye konuştu.

Etiketler : ağrı kesici aşı ölüm
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