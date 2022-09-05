Aşı sonrası miyokardit endişesi yersiz

Prof. Dr. Cengiz Köksal, son zamanlarda özellikle 16-25 yaş arası genç kesimin koronavirüs aşısı sonrası miyokardit (kalp kası iltihabı) oldum endişesiyle acillere başvurduğunu söyledi. Köksal "mRNA aşılarıyla ilgili bu endişe çoğu zaman yersiz oluyor. Aşı sonrası miyokardit geçirme riski 50 binde 1. Oysa Kovid enfeksiyonunun kendisi, miyokardit riskini 5 kat artırıyor. Gençlerin çoğu basit halsizlik, yorgunluk, kas ağrısı gibi hafif yan etkilerle acile geliyor ama miyokarditte ciddi nefes darlığı ve anormal bir bitkinlik olur" dedi. Prof. Dr. Köksal, "Özellikle (bakteriyel) boğaz enfeksiyonları yeterli ve uygun dozda antibiyotikle tedavi edilmezse 20 ila 30'lu yaşlarda maalesef kalp kapak hastalığı olarak karşımıza çıkıyor. Bu konuda ebeveynlerin çok önemli bir görevi var. Çocuğun hastalığı basit bir boğaz veya eklem ağrısı olarak geçiştirilmemeli, mutlaka doktor kontörlünde tedavisi gerçekleştirilmeli. Tedavi edilmeyen boğaz enfeksiyonlarının kalpte yarattığı hasar, sıklıkla askere giderken kalp kapağında kaçak tespit edilmesiyle ortaya çıkıyor. 40'lı, 50'li yaşlarda ise mitral kapak ameliyatı olması gereken hastalar olarak karşımıza çıkıyorlar. Şayet çocukta boğaz enfeksiyonuna eşlik eden aşırı eklem ağrıları da söz konusu ise mutlaka doktora gidilmeli ve uygun antibiyotik tedavisi ile çocuklar takip edilmeli" diye konuştu.