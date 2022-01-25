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25 Ocak 2022 Salı 09:00:00 - Güncelleme:25 Ocak 2022 Salı 09:00:00

Aşı sonrası geçici regl düzensizliği yaşanabilir

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Dünya üzerinde Kovid-19 aşısı ve yan etkileri hakkında birçok araştırma yapılırken, son dönemlerde kadınların regl döngüsünde görülen düzensizlikler yeni bir araştırmanın yapılmasına sebep oldu.

Dünya üzerinde Kovid-19 aşısı ve yan etkileri hakkında birçok araştırma yapılırken, son dönemlerde kadınların regl döngüsünde görülen düzensizlikler yeni bir araştırmanın yapılmasına sebep oldu. Bu süreçte görülen adet düzensizlikleri ise doğrudan koronavirüs ve aşının oluşturduğu yan etkilere bağlanması kadınların stres düzeyinin daha da artmasına neden oldu. Bu kapsamda aşı sonrasında yaşanılan adet düzensizliklerinin geçici olduğunun altını çizen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yücel Karaman, "İki doz aşısını tamamlayan kişiler bir sonraki adet döngüsünde iki günlük gecikme yaşayabilir. Ancak bu değişiklik bir sonraki adet döngüsünde normale dönecektir'' diye belirtti.

Etiketler : Aşı sonrası geçici regl Kovid-19 aşısı kadınların regl döngüsü
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