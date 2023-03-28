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28 Mart 2023 Salı 07:28:00 - Güncelleme:28 Mart 2023 Salı 07:28:00

Aşı ile rahim ağzı kanserinden kurtulmak mümkün

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Kanserin geceden sabah oluşmadığını, belli bir süreç gerektiğini ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Melih Arslan "Kanser, kardiyovasküler ölümlerden sonra en sık görülen ölüm sebebidir.

Kanserin geceden sabah oluşmadığını, belli bir süreç gerektiğini ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Melih Arslan "Kanser, kardiyovasküler ölümlerden sonra en sık görülen ölüm sebebidir. Asıl önemli olan kanseri oluşmadan veya erken evrede yakalamaktır. Bunun için alınabilecek en iyi önlem; hiçbir sorun yaşanmasa dahi 20 yaşından itibaren yılda bir kez kadın doğum uzmanına görünmektir. Rahim ağzından yapılan smear testleri ihmal edilmemelidir, devlete bağlı KETEM'lerde de 30-65 yaşları arasındaki kadınlar için bu kontroller yaptırılabilir" ifadelerini kullandı. Bu virüsten korunmanın çok kolay bir yolu olduğunu aktaran Arslan, şunları kaydetti: "HPV aşıları ile vücudu bu virüsten korumak mümkündür. Ülkemizde yılbaşından bu yana HPV'nin 9 tipini kapsayan aşı geldi, bu çok sevindirici bir haberdir. Yurt dışında pek çok ülkede HPV aşısı aşılama programına alındı ve devlet tarafından karşılanmakta ancak ülkemizde ücretli yapılmaktadır. Ama rahim ağzı kanseri oluştuktan sonra yaşanan maddi manevi sorunların yanında bu aşıya verilecek ücretin hiçbir önemi kalmadığı unutulmamalıdır."

Etiketler : Aşı ile rahim ağzı kanseri Op. Dr. Melih Arsla Kanser kardiyovasküler

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