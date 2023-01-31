Aşı ile önlenebilen tek kanser: Rahim ağzı

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar arasında en sık karşılaşılan ve son derece hızlı yayılma özelliğine sahip olan HPV (Human Papilloma Virüsü), kanserden doğurganlık kaybına kadar çok sayıda ciddi sağlık sorunlarına sebep olabiliyor. Rahim ağzı kanserinin de bu hastalıklardan biri olduğunu ve HPV aşısı ile rahim ağzı kanserinden korunmanın mümkün olduğunu belirten Kadın Hastalıkları, Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Murat Dede, "Kadınlarda meme kanserinden sonra, gelişmemiş ülkelerde en sık görülen ikinci kanser türü olan rahim ağzı kanseri her yıl yaklaşık 250 bin kadının hayatını kaybetmesine sebep oluyor. Düzenli jinekolojik muayene ile kanser oluşmadan kanser öncüsü aşamasında yakalamak mümkün" açıklamasında bulundu.

