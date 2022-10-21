VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Canlı yayında neden AK Parti'ye katıldıklarını açıkladılar! Çarpıcı sözler
"Barışı isteyen tek lider"
Emekli aylığını artırmak isteyenler dikkat!
Kar ve sağanak geliyor!
Gebelik kontrollerinizi ihmal etmeyin
Melisa çayında ‘2 fincan 20 dakika' kuralı
Aşı bulaşmayı değil, ölümleri önledi
Pentagon: Rusya, İran dronlarını psikolojik silah olarak kullanıyor
Balıkesir açıklarında sürüklenen feribot kurtarıldı
Yunanistan'ın ittiği 32 düzensiz göçmen kurtarıldı
Zelenskiy hava savunma sistemlerinin gönderiminin hızlandırılmasını istedi
Başkan Erdoğan, Azerbaycan'daki temaslarının ardından yurda döndü
Bakan Varank ipucu verdi: TOGG kaç lira olacak?
Binali Yıldırım'a geçmiş olsun mesajları
Ömer Çelik: Sağlık durumları şükür iyi
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde su krizi yaşanıyor
Macron'dan Almanya'ya "izole olmama" mesajı
Emine Erdoğan: Çevre sorunlarının çözümünde medyanın apayrı rolü var
Başkan Erdoğan Azerbaycan'dan ayrıldı
Beyaz Saray Rusya'nın İran yapımı dronları kullandığını teyit etti
Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
Fransa'da abonelerin gaz tüketimini denetleyen platform uygulamaya konuldu
Binali Yıldırım sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu
Çad'da göstericilere polis müdahalesi: En az 30 ölü
21 Ekim 2022 Cuma 07:00:00 - Güncelleme:21 Ekim 2022 Cuma 07:00:00

Aşı bulaşmayı değil, ölümleri önledi

ABONE OL

Koronavirüs aşısı tartışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Korona aşısının bulaştırıcılığı önleyip önlemediğinin test etmeden piyasaya sürüldüğü' iddia edildi. Aşı piyasaya sürüldüğünde zaten biz onun bulaştırıcılığı önlemesini beklemiyorduk.

Koronavirüs aşısı tartışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Korona aşısının bulaştırıcılığı önleyip önlemediğinin test etmeden piyasaya sürüldüğü' iddia edildi. Aşı piyasaya sürüldüğünde zaten biz onun bulaştırıcılığı önlemesini beklemiyorduk. Bu hastalığı ağır geçirmenizi önleyecek diye bekliyorduk ve gerçekten de böyle oldu" dedi. Aşının emniyet kemeri gibi olduğu söyleyen Dr. Özkaya, "Emniyet kemeri sizi kaza yapmaktan korumaz ama kaza yaptığınız zaman hayatta kalmanızı sağlar. Aşıya da emniyet kemerine baktığımız gözle bakmamız gerekiyor. Son 1 yıl içinde aşı olanlarda gerçekten son yazdaki ciddi vaka artışlarında neredeyse ölümün hiç olmadığını görerek test etmiş olduk. Şu andaki mevcut aşılarında vatandaşları hala koruduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Avrupa'daki vaka artışları özellikle havaların soğumasıyla normal grip ve Kovid virüsünün birbirine karıştığını ve Kovid virüsünün de çeşitli mutasyonlarının birbirine karışarak bulaştırıcılığının artacağını düşündüğümüz için vaka sayılarında artış bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Aşı bulaşmayı değil ölüm grip ve Kovid virüsü
Romantik kutlama

Romantik kutlama
700 bin liralık anlaşma

700 bin liralık anlaşma
Evlenmedim

Evlenmedim
Genç şarkıcıya destek

Genç şarkıcıya destek
Ekranları özledim

Ekranları özledim
Genç görünme sırrını açıkladı

Genç görünme sırrını açıkladı
Kasabada yenilik

Kasabada yenilik
1 yıl bıyıklı gezecek

1 yıl bıyıklı gezecek
Duygusal veda

Duygusal veda

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX