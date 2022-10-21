Aşı bulaşmayı değil, ölümleri önledi

Koronavirüs aşısı tartışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Korona aşısının bulaştırıcılığı önleyip önlemediğinin test etmeden piyasaya sürüldüğü' iddia edildi. Aşı piyasaya sürüldüğünde zaten biz onun bulaştırıcılığı önlemesini beklemiyorduk. Bu hastalığı ağır geçirmenizi önleyecek diye bekliyorduk ve gerçekten de böyle oldu" dedi. Aşının emniyet kemeri gibi olduğu söyleyen Dr. Özkaya, "Emniyet kemeri sizi kaza yapmaktan korumaz ama kaza yaptığınız zaman hayatta kalmanızı sağlar. Aşıya da emniyet kemerine baktığımız gözle bakmamız gerekiyor. Son 1 yıl içinde aşı olanlarda gerçekten son yazdaki ciddi vaka artışlarında neredeyse ölümün hiç olmadığını görerek test etmiş olduk. Şu andaki mevcut aşılarında vatandaşları hala koruduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Avrupa'daki vaka artışları özellikle havaların soğumasıyla normal grip ve Kovid virüsünün birbirine karıştığını ve Kovid virüsünün de çeşitli mutasyonlarının birbirine karışarak bulaştırıcılığının artacağını düşündüğümüz için vaka sayılarında artış bekliyoruz" ifadelerini kullandı.