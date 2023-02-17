Asbest tehlikesine karşı uyardı

Kanserojen bir madde olan asbeste karşı afetzedeler ve ekipler korunmalı. Solunum Derneği TÜSAD ve Asbest Söküm Uzmanları Derneği (ASUD), depremde yıkılan eski binalarda kullanılan asbestin kanserojen olduğunu ve uzun vadede ciddi akciğer hastalıklarına neden olabileceğini belirterek, bölgedeki afetzedeler ve enkaz kaldırmada görevli kişilerin mutlaka FFP3 maske ve koruyucu ekipman kullanması gerektiği uyarısını yaptı. Yapılan açıklamada "Asbestli binaların yıkımında çalışacak ekipler için koruyucu ekipmanlar temin edilmelidir. Koruyucu kıyafet için anti-statik özelliğe sahip partiküllere karşı koruyucu tek kullanımlık vücut koruyucu tulum alınmalıdır. Kirli alana her giriş için yeni bir tane kullanılmalıdır. Mutlaka solunum koruyucu maskeler kullanılmalıdır. Bağcıksız, tokasız direk ayağa geçirilebilecek şekilde ayakkabılar kullanılmalıdır. Kayma riski içerdiğinden botlar-çizmeler galoşlara göre öncelikli tercih edilmelidir. Kullanım sonrası yıkanabilir botlar ve çizmeler tercih edilebilir" dedi.

