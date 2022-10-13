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13 Ekim 2022 Perşembe 10:00:00 - Güncelleme:13 Ekim 2022 Perşembe 10:00:00

Artritin en önemli belirtisi sabah tutukluğudur

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'Eklem iltihabı' olarak adlandırılan artritin mikroplar nedeniyle gelişebileceği gibi romatizmal hastalıklarda mikroplar olmadan da ortaya çıkabildiğini belirten Prof. Dr. Mehmet Sayarlıoğlu, "Artrit, iltihaplı romatizmaların önemli bulgularından biridir. Romatizmal hastalıkların büyük bir kısmına eşlik eder" dedi.

'Eklem iltihabı' olarak adlandırılan artritin mikroplar nedeniyle gelişebileceği gibi romatizmal hastalıklarda mikroplar olmadan da ortaya çıkabildiğini belirten Prof. Dr. Mehmet Sayarlıoğlu, "Artrit, iltihaplı romatizmaların önemli bulgularından biridir. Romatizmal hastalıkların büyük bir kısmına eşlik eder" dedi.

İltihaplı bir eklemin en önemli bulgusunun ağrı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sayarlıoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Örneğin, belirgin bir el bileği iltihabında hasta sabah kalktığında el bileğini rahat hareket ettiremez çünkü ağrılıdır. Elbisesini, çorabını giymekte zorluk yaşar. Bir kavanoz kapağını açamaz, bazen bıçakla bir ekmek dahi dilimleyemez. İltihaplı bel romatizmalarında ise sabahları belirgin sırt, bel ve kalça ağrısı vardır. Bazen hastanın açılması saatleri bulur. Artritin en önemli belirtisi sabah tutukluğudur. Bu istirahat sonrasında da belirgindir. Örneğin, hasta uyandığında ya da bir otobüs yolculuğundan sonra etkilenen eklemlerinde uzun bir süre devam eden ağrı ve tutukluk vardır. Hasta bir süre hareket etmeden eklemlerini oynatamaz. Aktivite yapılırsa, bu ağrı ve tutukluğunda belirgin azalma olur. Artrite neden olan hastalıkların en sık görüleni romatoid artrittir. Romatizmal hastalıkların birçoğu artrite neden olur. Romatoid artrit, ankilozan spondilit, sedef romatizması, Behçet Hastalığı, ailesel Akdeniz ateşi (FMF), gut hastalığı, Erişkin Still Hastalığı (ESH) bunlar arasında sayılabilir."

Etiketler : Artritin en önemli belirtisi Akdeniz ateşi FMF romatoid artrittir. Romatizmal hastalıklar
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