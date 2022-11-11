VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Kadın banktan kalktıktan sonra patlama oluyor"
25 hesap yöneticisi tespit edildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'tan açıklama
Olumsuz paylaşımlara soruşturma başlatıldı
G20 Liderler Zirvesi… Başkan Erdoğan ziyaret öncesi açıklamalarda bulundu
İstiklal Caddesi'nde patlama!
Milli bilardocu Tayfun Taşdemir, dünya şampiyonu oldu
Türk şiirinde yeniliğin kapısını açan şair Orhan Veli
Malta bayraklı kruvaziyer "Azamara Pursuit" Alanya'da
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'a sert tepki
İsrail'de hükümeti kurma görevi Netanyahu'da
İsrail'de hükümeti kurma görevi Netanyahu'da
ABD ve Çin liderleri, kritik eşikte ilk kez yüz yüze görüşecek
Bakan Soylu: Terör örgütlerini silip atmayı görev edinmiş bir kahraman, bu işin eğitimle olabileceği...
Yabancı dilde adli sicil belgesi uygulamasına 9 yeni dil ekledi
Jandarma okullarında 7 bin 4 FETÖ'cü tespit edildi!
Türkiye modeline geçtiler
Türkiye'den 'yerli' bir hamle daha!
Zelenski'den "acil" çağrı
Geleceğin şefleri Kızılay için mutfağa girdi
Mersin'de Narenciye Festivali heyecanı
Kuraklıktan sonra kirlilik de başladı
Su sümbülü Asi Nehri'ni tehdit ediyor
Türkiye'den Tumblr'a yasak
11 Kasım 2022 Cuma 17:19:00 - Güncelleme:11 Kasım 2022 Cuma 17:19:00

Araştırma: Tekrarlanan Kovid-19 enfeksiyonları "organ yetmezliği ve ölümlere" yol açabilir

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'de yapılan bir araştırmada, tekrarlanan Kovid-19 enfeksiyonlarının, "organ yetmezliğine ve ölümlere yol açabileceği" tespit edildi.

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesinin haberine göre, üniversitede yapılan bir araştırmada, Kovid-19'a ikinci kez ya da daha fazla yakalanan kişilerde daha önce görülmeyen çeşitli sağlık problemlerinin gelişebileceği ortaya konuldu.

Bu kapsamda, Mart 2020 ve Nisan 2022 arasında yaklaşık 5,8 milyon kişinin verileri incelendi.

Araştırmada, tekrarlanan Kovid-19 enfeksiyonlarının, sadece bir kez Kovid-19'a yakalananlara oranla ölüm riskini iki kat, hastalanma riskini ise üç kat daha artırdığına işaret edildi.

İkinci ve daha fazla Kovid-19 görülen durumlarda organ yetmezliği gelişebileceği vurgulanan araştırmada, bu durumdan akciğer, kalp, beyin, kan, kas ve iskelet yapısıyla mide-bağırsak sistemlerinin de olumsuz etkilendiğine dikkat çekildi.

Fakültede görevli araştırmacılardan epidemiyoloji uzmanı Ziyad Al-Aly, araştırmalarında, ikinci kez ya da daha fazla Kovid-19 görülen kişilerin, hem kısa vadede hem de uzun vadede sağlık durumlarının olumsuz etkilediğini gördüklerini belirtti.

Al-Aly, tekrarlanan her enfeksiyonda ise hastalık riskinin arttığına işaret ederek, bir sonraki enfeksiyonlara karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.

Araştırmada ayrıca yeniden enfeksiyonun diyabet, böbrek hastalıkları ve psikolojik sağlık sorunlarını da kötüleştirdiği ifade edildi.

Araştırmanın sonuçları, Nature Tıp Dergisi'nde yayımlandı.

Etiketler : araştırma kovid19 organ yetmezliği
Siteye alınmayan motokuryelerden eylem

Siteye alınmayan motokuryelerden eylem
'Oyunculuk hayali kurardım'

'Oyunculuk hayali kurardım'
Kızıyla esnaf lokantası isteği

Kızıyla esnaf lokantası isteği
Tuvana biyografi filminde

Tuvana biyografi filminde
Uyumlu çift

Uyumlu çift
Milyonluk Hülya

Milyonluk Hülya
Listeleri zincirleyecek

Listeleri zincirleyecek
Eleştiriler olumlu

Eleştiriler olumlu
3 yıl sonra tekli

3 yıl sonra tekli

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX