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Araştırma: Kovid-19'un genç yetişkinlerde kişilik değişikliklerine yol açtığı gözlendi
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29 Eylül 2022 Perşembe 17:57:00 - Güncelleme:29 Eylül 2022 Perşembe 17:57:00

Araştırma: Kovid-19'un genç yetişkinlerde kişilik değişikliklerine yol açtığı gözlendi

Kaynak: AA

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ABD'de yapılan bir araştırmada, Kovid-19 salgınının, özellikle genç yetişkinlerde kişilik değişikliklerine neden olduğu ortaya çıktı.

News Medical'da yer alan habere göre, Florida Eyalet Üniversitesi Tıp Fakültesinden bir ekip tarafından yürütülen araştırma kapsamında, Kovid-19 salgınının kişilik üzerindeki etkileri incelendi.

7 bin 109 kişinin boylamsal kişilik değerlendirmelerini inceleyen araştırmacılar, "nevrotiklik, dışa dönüklük, açıklık, uyumluluk ve sorumlu hareket etme" olmak üzere, beş faktörlü model kişilik özelliklerini karşılaştırdı.

Araştırmada baz alınan dönemler; salgın öncesi (Mayıs 2014-Şubat 2020), erken salgın dönemi (Mart-Aralık 2020) ve geç salgın dönemi (2021-2022) olarak sınıflandırıldı.

Salgından sonraki aşamalarda genç yetişkinlerin daha huysuz, strese daha yatkın, daha az iş birlikçi ve güvenen ve daha az sorumlu hale geldiği ortaya çıktı.

Orta yaşlı yetişkinlerde (30 ile 64 yaş arası) de küçük değişiklikler gözlemlense de yaşlı yetişkin grubunda istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik görülmedi.

Kovid-19 salgınının genç yetişkinlerde kişilik değişimlerine neden olduğuna işaret eden araştırmanın baş yazarı Profesör Angelina Sutin, "Bu değişikliklerin geçici mi yoksa kalıcı mı olacağını henüz bilmiyoruz ancak devam ederse uzun vadeli etkileri olabilir." dedi.

Araştırma, bilimsel hakemli dergi PLOS ONE'de yayınlandı.

Etiketler : araştırma gençler kovid19 kişilik
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