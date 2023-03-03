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03 Mart 2023 Cuma 08:30:00 - Güncelleme:03 Mart 2023 Cuma 08:30:00

Arama kurtarma ekiplerini bekleyen tehlike: Sarkoidoz

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Uzun süre enkazda arama kurtarma çalışması yapan kişileri öksürük, halsizlik ve eklem ağrıları gibi sıkıntıların beklediğini söyleyen Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Sarkoidoz olarak tanımlanan bu rahatsızlık, tedavi edilmezse uzun vadede de ciddi sıkıntılara sebep oluyor" dedi.

Uzun süre enkazda arama kurtarma çalışması yapan kişileri öksürük, halsizlik ve eklem ağrıları gibi sıkıntıların beklediğini söyleyen Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Sarkoidoz olarak tanımlanan bu rahatsızlık, tedavi edilmezse uzun vadede de ciddi sıkıntılara sebep oluyor" dedi. Prof. Dr. Özkaya, kendisine en çok iletilen sorulardan birinin de çevre felaketi olarak enkazlarda asbest maruziyeti olup olmayacağı olduğunu belirtti. Prof. Dr. Özkaya, "Asbest riski yok. Çünkü asbest maruziyetine bağlı kanser gibi akciğer hastalıklarının gelişmesi için asbest içeren yıkım materyallerine yıllarca maruz kalmak gerekiyor. Bu yüzden bu depremden sonra enkazdan asbest maruziyetine bağlı hastalıkları beklemiyoruz" diyerek konu hakkında endişelenlerin rahat olmalarını iletti.

Afet bölgesinde şu anda salgın tehlikesini olmadığını dile getiren Prof. Dr. Özkaya, ancak özellikle çocuklarda olmak üzere havaların soğuk olması nedeniyle akut bronşit ve akciğer enfeksiyonlarına bağlı ateş ve öksürük görüldüğüne dikkat çekti. Bölgede yeterli derecede sağlık hizmeti ve ilaç bulunduğu için hayati tehdit eden bir enfeksiyon da bulunmadığına dikkat çekti.

Etiketler : Arama kurtarma ekipleri Prof. Dr. Şevket Özkaya Sarkoidoz enkazlarda asbest maruziyeti

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