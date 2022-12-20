Araç kullananlara 'kalp krizi belirtisi' uyarısı

Prof. Dr. Ahmet Avcı, sürücülerin direksiyonda kalp krizi geçirip, kazalara neden olabileceğini belirterek, "Kişi, araba başındaysa göğsünde sıkışma, daralma varsa bayılıyormuş gibi hissediyorsa soğuk terleme yaşıyorsa aklına kalp krizi gelsin. O an yapabileceği şey; hemen arabayı kenara çekip, istirahat etmek" dedi. Avcı, "Riskli grubu belirleyebiliyoruz fakat ne zaman kalp krizi geçireceğini belirleyemiyoruz. Burada farkındalık önemli. Kişi; araba başındaysa göğsünde bir sıkışma, daralma varsa bayılıyormuş gibi hissediyorsa soğuk terleme yaşıyorsa aklına kalp krizi gelsin. O an yapabileceği en güzel şey; hemen arabayı kenara çekip, istirahat etmek. 1-2 dakika beklesin, rahatlıyorsa tamam fakat rahatlamıyorsa en kısa zamanda 112'yi arasın" dedi.

