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20 Aralık 2022 Salı 09:30:00 - Güncelleme:20 Aralık 2022 Salı 09:30:00

Araç kullananlara 'kalp krizi belirtisi' uyarısı

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Prof. Dr. Ahmet Avcı, sürücülerin direksiyonda kalp krizi geçirip, kazalara neden olabileceğini belirterek, "Kişi, araba başındaysa göğsünde sıkışma, daralma varsa bayılıyormuş gibi hissediyorsa soğuk terleme yaşıyorsa aklına kalp krizi gelsin. O an yapabileceği şey; hemen arabayı kenara çekip, istirahat etmek" dedi.

Prof. Dr. Ahmet Avcı, sürücülerin direksiyonda kalp krizi geçirip, kazalara neden olabileceğini belirterek, "Kişi, araba başındaysa göğsünde sıkışma, daralma varsa bayılıyormuş gibi hissediyorsa soğuk terleme yaşıyorsa aklına kalp krizi gelsin. O an yapabileceği şey; hemen arabayı kenara çekip, istirahat etmek" dedi. Avcı, "Riskli grubu belirleyebiliyoruz fakat ne zaman kalp krizi geçireceğini belirleyemiyoruz. Burada farkındalık önemli. Kişi; araba başındaysa göğsünde bir sıkışma, daralma varsa bayılıyormuş gibi hissediyorsa soğuk terleme yaşıyorsa aklına kalp krizi gelsin. O an yapabileceği en güzel şey; hemen arabayı kenara çekip, istirahat etmek. 1-2 dakika beklesin, rahatlıyorsa tamam fakat rahatlamıyorsa en kısa zamanda 112'yi arasın" dedi.

Etiketler : Araç kullananlar Prof. Dr. Ahmet Avcı kalp krizi belirtisi
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