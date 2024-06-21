Antioksidan deposu... Günde 1 fincan tüketin

ASM Diyet Uzmanı Derya Eren, günde 1 fincan yenmesi gereken cevizin faydalarını anlattı: Kötü kolesterol olarak bilinen LDL değerlerini düşürür. Kalbi hastalık risklerine karşı korur ve tiroidi destekler.

İltihaplanmayı önler: Vücuttaki fazla iltihaplanma yani inflamasyon; tip 2 diyabet, kanser, kalp hastalığı ve Alzheimer gibi birçok ciddi hastalığa yol açabilir. Cevizdeki inflamasyon karşıtı etki gösteren; ALA, omega-3, omega-6 yağları, magnezyum, aminoasit ve arginin gibi maddeler inflamasyonu azaltmaya yardımcı olur.

Bağırsağı güçlendirir: Düzenli ceviz tüketen kişilerde hem bağırsak fonksiyonlarının normal çalışması hem de kalp, obezite gibi hastalıkların daha az görülmesini sağlar.