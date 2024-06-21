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Antioksidan deposu... Günde 1 fincan tüketin
Sağlıklı bir yaşam için bunu yapın!
21 Haziran 2024 Cuma 14:00:00 - Güncelleme:21 Haziran 2024 Cuma 14:00:00

Antioksidan deposu besin... Günde 1 fincan tüketin

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Günde 1 fincan yenmesi önerilen ceviz tam bir antioksidan kaynağı. İşte, şifa deposu cevizin faydaları...

ASM Diyet Uzmanı Derya Eren, günde 1 fincan yenmesi gereken cevizin faydalarını anlattı: Kötü kolesterol olarak bilinen LDL değerlerini düşürür. Kalbi hastalık risklerine karşı korur ve tiroidi destekler.

İltihaplanmayı önler: Vücuttaki fazla iltihaplanma yani inflamasyon; tip 2 diyabet, kanser, kalp hastalığı ve Alzheimer gibi birçok ciddi hastalığa yol açabilir. Cevizdeki inflamasyon karşıtı etki gösteren; ALA, omega-3, omega-6 yağları, magnezyum, aminoasit ve arginin gibi maddeler inflamasyonu azaltmaya yardımcı olur.

Bağırsağı güçlendirir: Düzenli ceviz tüketen kişilerde hem bağırsak fonksiyonlarının normal çalışması hem de kalp, obezite gibi hastalıkların daha az görülmesini sağlar.

Etiketler : ceviz besin antioksidan şifa
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