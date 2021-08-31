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31 Ağustos 2021 Salı 07:30:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2021 Salı 07:30:00

Antidepresan ikramlık değildir, bilinçsiz kullanılmaz!

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Üst üste yaşadığımız salgın, yangın, sel gibi olumsuz olaylar, hepimizi derinden etkiledi.

Üst üste yaşadığımız salgın, yangın, sel gibi olumsuz olaylar, hepimizi derinden etkiledi. Yaşadığı stresten, kaygıdan uzaklaşmak isteyenlerin bazıları antidepresan kullanımına yöneldi. tavsiyesi olmadan kullanılan antidepresanlar, psikolojik olarak yıkıcı etkiler yaratabileceğini belirten Psk. Kübra Uğurlu, "Antidepresanlar, eşimizin, dostumuzun bize sunacağı bir ikramlık değildir, bunu unutmamalıyız" diyor. Psk. Uğurlu, doğal afetler, salgınlar gibi olumsuz olayların artışıyla beraber; kişilerin başa çıkma becerilerinin zayıflaması, buna bağlı olarak tahammülsüzleşme gibi durumların sinir sistemindeki yıpranmayı beraberinde getirdiğini belirtiyor. Kişinin bu durumu aşmak için kendini motive edebileceği alanlara zaman ayırmasının sürecin olumsuz etkilerini azaltacağını söyleyen Psk. Uğurlu, eğer kişi üstesinden gelemeyeceği bir çöküşün içerisine girmişse bir uzman yardımı almasını öneriyor. Psk. Kübra Uğurlu, afetzedelerin üzerinde oluşabilecek negatif durumlara şu örnekleri veriyor: Kayıpları ile yaş sürecine girme, travma sonrası stres bozukluğu, öfke ve dürtü durum bozukluğu, kişilerarası ilişkilerde içe kapanma, kendini hayattan soyutlama, yaşanılan travmatik öykü ile yüzleşmekten kaçınma, inkar etme eğilimi. Psk. Uğurlu, kaygı bozukluğu ve sonucunda depresyon gibi durumların ortaya çıkacağını söylüyor. Bu sürecin psikolojik sonuçlarını pozitife çevirmek için kişinin zamana ihtiyacı olduğunu anlatan Psk. Uğurlu, şöyle devam ediyor: "Yas süreci, stres bozukluğu, öfke gibi durumların altı ay sürmesi ve gündelik hayatın içinde işlevselliğin bozulması gibi durumlarda bir uzman desteği alınmalıdır. Bu kriterin bir sebebi de psikolojik dayanıklılık halinin kişiden kişiye değişmesidir. Yani herhangi bir tramvatik olayın sonucunda kişilerin etkilenme ve etkisinin devam etme süreci farklılaşabilmektedir."

Etiketler : Antidepresan Psk. Kübra Uğurlu doğal afetler salgınlar
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