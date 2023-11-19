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19 Kasım 2023 Pazar 09:00:00 - Güncelleme:19 Kasım 2023 Pazar 09:00:00

Antibiyotikler gribe çare değil

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Prof. Dr. Şehmus Özmen, gereksiz kullanılan antibiyotiklerin böbrek, karaciğer ve diğer organlar üzerine gereksiz toksik yük oluşturduğunu belirtti.

Prof. Dr. Şehmus Özmen, antibiyotiklerin mikroplar üzerinde öldürücü etkisi olduğunu ve enfeksiyon tablosuna sebep olan mikroorganizma antibiyotiğe duyarlı ise veya duyarlı olacağı öngörülüyorsa tercih edilmesi gerektiğini bildirdi. Çocuklarda özellikle yüksek ateş, öksürük ve boğaz ağrısı gibi sorunlarda ebeveynlerin hemen antibiyotiğe sarıldığını aktaran Özmen, gereksiz kullanılan antibiyotiklerin böbrek, karaciğer ve diğer organlar üzerine gereksiz toksik yük oluşturduğunu belirtti.

Etiketler : antibiyotik yüksek ateş öksürük boğaz ağrısı
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