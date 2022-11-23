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23 Kasım 2022 Çarşamba 07:30:00 - Güncelleme:23 Kasım 2022 Çarşamba 07:30:00

Antibiyotik ağrı kesici ve ateş düşürücü değil

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Antibiyotiklerin keşfedildiğinden bu güne enfeksiyon hastalıklarında modern tıbbın yapı taşı olarak görev yaptığını dile getiren Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Sağmak Tartar "Antibiyotikler, ağrı kesici ve ateş düşürücü değil. Her hastalığı tedavi etmiyor. Gereksiz antibiyotik kullanımı hem yan etki oluşturacak hem de direnç gelişimini olumsuz etkileyecektir" dedi. T

Antibiyotiklerin keşfedildiğinden bu güne enfeksiyon hastalıklarında modern tıbbın yapı taşı olarak görev yaptığını dile getiren Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Sağmak Tartar "Antibiyotikler, ağrı kesici ve ateş düşürücü değil. Her hastalığı tedavi etmiyor. Gereksiz antibiyotik kullanımı hem yan etki oluşturacak hem de direnç gelişimini olumsuz etkileyecektir" dedi. Tartar, "Antibiyotikler sayesinde son 75 yılda ortalama insan ömrü uzadı ve milyonlarca hayat kurtuldu. Ancak zamanla antibiyotikler, insan ve hayvan sağlığında bilinçsiz ve aşırı kullanımı, aşılama ve enfeksiyon kontrol önlemlerinin yetersiz uygulanması gibi nedenlerden dolayı antibiyotik direncinin ortaya çıkmasını ve yayılması arttı" şeklinde konuştu.

Etiketler : Antibiyotik ağrı kesici ateş düşürücü değil
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