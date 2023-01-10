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10 Ocak 2023 Salı 08:30:00 - Güncelleme:10 Ocak 2023 Salı 08:30:00

Anne yoksunluğu, otizme dönüşebilir!

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Bağlanmanın temel bir nöropsikolojik ihtiyaç olduğunu ifade eden Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Bağlanma ihtiyacı biyolojiktir, bağlanma davranışı kültüreldir, öğrenme ile olur." dedi.

Bağlanmanın temel bir nöropsikolojik ihtiyaç olduğunu ifade eden Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Bağlanma ihtiyacı biyolojiktir, bağlanma davranışı kültüreldir, öğrenme ile olur." dedi. Bağlanmada ailenin çok önemli olduğunu kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, bağlanma sorunlarına en çok parçalanmış ailelerde rastlandığını söyledi. Annenin çocuğuna verdiği güvenin bağlanmadaki önemine işaret eden Tarhan, anne yoksunluğu sendromunun uzun sürmesi halinde otizme dönüştüğü uyarısında bulundu. Anne-çocuk ilişkisinde 2-3 yaşın çok önemli olduğunun altını çizen Tarhan, "Anne ya da anne yerine geçen kişiyle çocuk arasında kalıcı, tutarlı ve devamlı ilişki gerekiyor" tavsiyesinde bulundu.

Etiketler : Anne yoksunluğu Prof. Dr. Nevzat Tarhan nöropsikolojik otizme dönüşebilir
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