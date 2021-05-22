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22 Mayıs 2021 Cumartesi 08:00:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2021 Cumartesi 08:00:00

Anne sütü bebeği enfeksiyondan koruyor

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Yapılan araştırmalar anne sütüyle bir yıl boyunca beslenen bebeklerin diğerlerine göre enfeksiyon geçirme riskinin yüzde 50 daha az olduğunu ortaya koyuyor.

Yapılan araştırmalar anne sütüyle bir yıl boyunca beslenen bebeklerin diğerlerine göre enfeksiyon geçirme riskinin yüzde 50 daha az olduğunu ortaya koyuyor. Aynı zamanda bu bebeklerde ağır enfeksiyon geçirme oranı da 5 yıl daha düşük seviyelerde seyrediyor. Prof. Dr. Nalan Karabayır, canlı bir sıvı olan anne sütünün bebeğin beslenmesini sağlamakla kalmayıp bağışıklık sistemini güçlendirip enfeksiyonlardan da koruduğunu belirtti. Karabayır, aşı olan annelerin sütünde Kovid-19'a karşı antikorların saptandığını, bu şekilde bebeklerin de korunabileceğini bildirerek, annenin Kovid-19 aşısı olması hem anneyi hem de bebeği Kovid-19 enfeksiyonundan koruyacağını ifade etti.

Etiketler : nalan karabayır anne sütü bebek
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