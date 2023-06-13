Anne olma yaşı artıyor, risk büyüyor

Kadınların anneliği ertelemesi veya çocuk sahibi olmamasının sağlık açısından pek çok riski beraberinde getirdiğini söyleyen Op. Dr. Özlem Özyılmaz, "Bir kadın açısından anne olmak, sağlıklı bir yaşam döngüsünün en temel göstergesidir. Bu doğal döngüye müdahale etmek; kısırlık (infertilite), rahim kanseri, meme kanseri, akciğer kanseri, pankreas kanseri ve kolon kanseri riskini büyük ölçüde artırmaktadır" dedi.

Op. Dr. Özlem Özyılmaz, "Zaten yıllar içinde tüketilen zararlı kimyasallar ile yumurtalık kalitesi ve rezervi zarar görürken bu duruma bir de ileri yaşta anne olma eklendi. Bu nedenlerden dolayı yardımcı üreme teknikleri olan aşılama ve tüp bebek yaklaşımlarına yönelim arttı. Eğitim düzeyi artan kadın popülasyonu, aynı zamanda infertil denilen kısır hasta grubunda yer alınca sahip olunan çocuk sayısında da azalma meydana geldi" diye konuştu.