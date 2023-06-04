Anne babalar dikkat: Bebeklerde ilk 6 aydan önce güneş kremi kullanmayın
Uzmanlar "Fazla güneş ışığına maruz kalmak cilt kanseri riski oluşturur. Özellikle kendilerini korumayı bilemeyen bebeklerimizi korumak bizim elimizde" dedi.
Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Çağıl Şekerci, fazla güneşte kalmanın cilt kanserine yol açabileceğini belirterek bebekler için ilk 6 ay güneş kreminin önerilmediğini, 6 ay ile 2 yaş arasında ise mineral filtreli güneş kremi kullanılabileceğini söyledi. Bebekler için güneş kreminin hiçbir şekilde önerilmediğinin altını çizen Dr. Şekerci, bu dönemdeki bebekleri korumak için yapılması gerekenlere dair "11.00 - 14.00 saatleri arasında mümkün olduğunca güneşe çıkarmayalım. Mümkün olduğu kadar güneşten koruyucu kıyafet, şapka, şemsiye kullanalım. İlk 1 yaşta güneş gözlüğü kullanılmasını öneriyoruz ancak izin vermeyen bebeklerde şapka sayesinde güneş ışınlarındaki radyasyondan gözlerini yüzde 50 oranında koruyabildiğimiz için hiç olmazsa şapka takalım" diye konuştu.